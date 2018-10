Số phận hẩm hiu của cháu bé thiểu năng bị hàng xóm dâm ô

Bà C bên đứa con thiểu năng, nhiều lần bị hàng xóm giở trò đồi bại. Ảnh: H.Duyên

Vừa lọt lòng đã gặp… bất hạnh

Từ ngày chuyện con gái bị xâm hại tình dục vỡ lở, bà L.T.C (51 tuổi, mẹ cháu H) như người mất hồn. Bà đứng ngồi không yên khi con gái mình vừa bước sang tuổi 15 bị hàng xóm dở trò đồi bại. Thương con, lo lắng cho con nên khuôn mặt khắc khổ của bà ngày càng hốc hác hơn. Đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, lại nhòa lệ mỗi khi có người hỏi chuyện con gái. Nuốt nước mắt vào trong, bà C kể lại câu chuyện trong nước mắt.

Lớn lên trong gia đình thuần nông, như bao cô gái khác, bà C hàng ngày làm lụng vất vả từ sáng sớm tới tối khuya, nhưng cũng chỉ đủ 3 bữa ăn. Hoạt bát, tháo vát từ nhỏ, nhưng bà C lại gặp trắc trở trong chuyện tình duyên. 35 tuổi, bà C mới kết hôn với một người đàn ông đã trải qua một đời vợ, có 3 con riêng. Hơn một năm sau, bà C vui mừng đón nhận người con gái đầu lòng P.T.H.

Tất cả tình yêu thương, bà dành hết cho con gái. Thế nhưng khi con càng lớn thì bà C lại càng lo lắng khi nhận ra H không nhanh nhẹn, hoạt bát như những đứa trẻ cùng trang lứa. Đưa con đi thăm khám, bà ngã quỵ khi được bác sĩ cho biết, con gái bà bị thiểu năng trí tuệ.

Vì khù khờ, nhận thức kém nên H không có cơ hội đến trường như những bạn bè cùng tuổi. Cuộc sống của H chỉ gói gọn với những đám bạn trong xóm, với những thứ đồ chơi vỏ lon, chai nhựa… Cuộc sống nghèo khó, kinh tế gia đình lại chỉ có 2 sào ruộng nên để có tiền trang trải cuộc sống, hàng ngày vợ chồng bà C phải bươn chải làm thuê, làm mướn khắp nơi. Ai thuê cuốc đất, gặt lúa, trồng rau... vợ chồng bà đều nhận làm để kiếm thêm thu nhập.

Hai năm trước, chồng bà C qua đời sau một thời gian dài sống chung với căn bệnh hiểm nghèo. Cũng từ ngày chồng mất, mẹ con bà C sống thui thủi bên nhau trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp. Hàng ngày, bà C đi giúp việc cho một gia đình trên địa bàn với đồng lương ít ỏi để nuôi con khờ dại.

Bị hàng xóm dở trò đồi bại

Đối tượng Tân tại cơ quan điều tra.

Cuộc sống của hai mẹ con bà C cứ vậy bình yên trôi đi, cho đến một ngày bà phát hiện con gái mình bị xâm hại tình dục. Theo đó, sự việc được phát giác khi bà C phát hiện tinh thần con gái hoảng loạn, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch đi từ ngoài đường về. Nghĩ con gặp chuyện chẳng lành, bà C gặng hỏi nhưng cháu H không nói.

Sau khi trấn an tinh thần cho con gái, bà C chết lặng khi nghe con gái cho biết vừa bị Chu Văn Tân (50 tuổi, hàng xóm kế bên nhà) giở trò đồi bại. Cháu H kể, nhằm lúc mẹ ngủ trưa, cháu ra đầu ngõ chơi với đám bạn trong xóm. Khi đang ngồi chơi vui vẻ thì Tân gọi cháu vào trong nhà hỏi chuyện.

Tân mở ti vi cho cháu xem, tiếp đó bế cháu lên giường, cởi quần áo, giở trò đồi bại. Thỏa mãn thú tính của mình, Tân đe dọa cháu nếu nói chuyện này với ai sẽ bị đánh chết. “Nghe con kể lại sự việc xót xa lắm. Tôi không ngờ, một người đáng tuổi cha, tuổi ông như thế mà lại nhẫn tâm xâm hại con bé như vậy. Thương con, sợ con mang điều tiếng, nên tôi đã tìm đến nhà Tân để nói chuyện. Tại đây, vợ Tân đã cầu xin tôi không nên làm lớn chuyện. Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu Tân giở trò đồi bại với con gái tôi. 4 tháng trước, khi tôi vừa đi làm về, vợ Tân sang nhà cho biết, vừa bắt gặp cháu H mặt hoảng sợ, đầu tóc rối bù, ôm quần áo chạy từ trong nhà mình ra. Bà ấy có gặng hỏi nhưng cháu H không nói…”, bà C nói.

Sau đó, bà C đã tố cáo hành vi đồi bại của gã hàng xóm để bảo vệ con mình. Nhận được trình báo, Công an huyện Yên Thành đã vào cuộc điều tra. Công an huyện Yên Thành cho biết, ngày 15/10, cơ quan Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chu Văn Tân về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015. Tại cơ quan công an, Tân đã khai nhận hành vi của mình.

Bà C xót xa: “Sao ông trời lại đối xử bất công với con gái tôi như thế. Con bé đã chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh khi sớm phải mồ côi cha, bệnh tật, giờ lại mang điều tiếng suốt cuộc đời vì bị hàng xóm giở trò đồi bại. Việc đã xảy ra rồi, tôi chỉ mong sống khỏe mạnh để làm chỗ dựa, bảo vệ cho con. Hi vọng cuộc đời con từ đây trở về sau sẽ được bình yên”.

Hoàng Duyên

