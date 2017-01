Sợ bị đánh, cha bẫy điện quanh nhà khiến con trai chết thảm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hải (24 tuổi, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là cháu Nguyễn Minh Long (4 tuổi - con của Hải).

Theo cơ quan công an, do xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên trong xóm nên Hải sợ bị đánh. Khoảng 23h30 ngày 30/12/2016, Hải dùng cọng kẽm nối với ổ điện rồi giăng quanh nhà đề phòng những thanh niên trong xóm xông vào nhà đánh mình. Giăng điện xong, Hải vào nhà ngủ.

Sáng hôm sau, chị Nguyễn Thị Diễm Hương (em dâu của Hải) phát hiện cháu Long con trai của Hải nằm bất động phía sau nhà, bên cạnh cửa có sợi dây điện. Chị Hương vội tri hô và nhờ mọi người cúp cầu dao điện. Khi mọi người bế Long lên thì bé trai đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu Long tử vong do tiếp xúc với dòng điện dẫn đến ngừng tuần hoàn hô hấp cấp. Tại công an, Hải khai do sợ bị đánh nên giăng dây điện quanh nhà đề phòng nhưng không ngờ gây ra cái chết cho con trai.

Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

