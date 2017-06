Siêu trộm 'cuỗm' gần 100 lượng vàng ở miền Tây

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã làm rõ các tình tiết liên quan đến hai vụ trộm tiệm vàng gây xôn xao dư luận tại địa phương trong thời gian qua.

Bảo tại cơ quan công an

Hai nghi phạm có liên quan đang bị cơ quan công an tạm giữ là Phan Đình Bảo (26 tuổi) và Nguyễn Hữu Chí (27 tuổi, cùng ngụ huyện Mỏ Cày Nam).

Bảo vào Chí bị tạm giữ để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản và chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 15/5, Bảo cắt tôn để đột nhập vào tiệm vàng Tân Kim Vinh (tại chợ An Thới, ấp An Lợi, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam). Khi vào bên trong, Bảo bị chủ tiệm vàng phát hiện nên dùng dao đe doạ giết và lấy đi 129 chiếc vòng, 3 nhẫn vàng 18K. Tổng trọng lượng khoảng 15 lượng vàng 18k.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre xác định Bảo là kẻ gây ra vụ trộm nói trên nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Bảo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai thêm từng gây ra vụ trộm tại tiệm vàng Kim Hải Hải (thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam) để lấy đi 1 số lượng lớn vàng, trị giá hơn 3,1 tỉ đồng.

Đáng nói, Bảo khai số vàng trộm được tại tiệm vàng Kim Hải Hải đem về đưa cho “sư phụ” dạy võ cho mình là Nguyễn Hữu Chí.

Khi nhận vàng từ “đệ tử ruột”, Chí đem đi bán để tiêu xài cá nhân và xây nhà tường khang trang.

Từ lời khai của Bảo, Công an tỉnh Bến Tre đã bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Chí.

Liên quan đến vụ án này, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng đã quyết định thưởng nóng cho ban chuyên án 20 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh thưởng 8 triệu đồng.

Theo Hoài Thanh

Vietnamnet