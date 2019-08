Siết cổ người yêu khi đang bàn chuyện đám cưới

Ngày 1/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết vừa tiếp nhận nghi phạm Nguyễn Văn Được (20 tuổi, ngụ tại xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, Long An) do Công an huyện Bến Lức bàn giao về hành vi Giết người. Trước đó, Được đã đến công an huyện đầu thú khai nhận vừa ra tay sát hại bạn gái tại nhà riêng ở khu dân cư Kiến Bình.

Khoảng 13h ngày 31/7, nghe tin bạn gái Lê Kim Diệu (19 tuổi, ngụ tại khu dân cư Kiến Bình) đang làm công nhân nghỉ phép về nhà, Được đi làm công nhân ở huyện Bến Lức chạy xe máy đến để găp Diệu trao đổi chuyện chuẩn bị kết hôn với nhau.

Cả hai ngồi chơi tại phòng khách giữa nhà. Họ đang nói chuyện, bất chợt điện thoại Diệu có tin nhắn nên cô bước ra ngoài nhắn trả lời rồi quay vào.

Khu dân cư nơi xảy ra án mạng giết người.

Thấy vậy Được nghi người con trai nào nhắn tin cho Diệu nên nổi cơn ghen dẫn tới mâu thuẫn cự cãi lớn tiếng với nhau. Không kiềm chế, bất ngờ Được lấy đoạn dây dù siết cổ bạn gái đến chết, sau đó nổ máy xe chạy khỏi hiện trường bỏ trốn.



Lúc chị Lê Thị Hằng (mẹ của Diệu) đi làm về phát hiện con gái đã tử vong, hoảng hốt báo tin cho công an xã. Được biết, cha mẹ Diệu đã ly dị nhau, nạn nhân đang sống cùng mẹ.

Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, Phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh xác định nạn nhân bị giết chết bằng sợi dây dù. Tang vật thu giữ ngay tại hiện trường.

Được sau khi gây án đã trốn lên huyện Bến Lức. Đến tối, anh ta đã ra Công an huyện Bến Lức đầu thú khai báo sự việc.

Theo CA TPHCM

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật