Bị can Nguyễn Văn Đông bị VKSND TP. Hà Nội truy tố về tội Giết người, theo quy định tại các điểm a, b, n khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở vào hồi 8h30 ngày 12/12/2019.

Thành phần HĐXX gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 vị hội thẩm nhân dân. Ngồi ghế Chủ tọa là thẩm phán Trần Nam Hà. Giữ quyền công tố tại phiên tòa, kiểm soát việc xét xử là bà Nguyễn Thanh Vân – Đại diện VKSND TP. Hà Nội.

1 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Đông. 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, thuộc Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Đông là anh ruột của ông Nguyễn Văn H. (SN 1969). Ông H. và Đông được bố, mẹ chia cho 2 mảnh đất và đã làm nhà riêng ở cạnh nhau. Năm 2016, ông H. mua thêm phần đất của ông Nguyễn Văn Mến (là anh ruột của Đông và ông H.). Mảnh đất này chạy dọc từ nhà ông H. đến nhà Đông.

Hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát. Ảnh: TL

Giữa Đông và ông H. thường xuyên mâu thuẫn do tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp và 0,5m chiều ngang đất do ông H. mua của ông Mến về phía cạnh nhà Đông. Khoảng 20h ngày 29/8/2019, anh Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993, là con trai của ông H.) đến nhà Đông thông báo mấy hôm nữa gia đình ông H. sẽ xây nhà trên thửa đất mua của ông Mến. Anh Hiệp hỏi Đông có thắc mắc gì về ranh giới giữa hai nhà nữa không? Đông cho rằng việc này phải do bố, mẹ của anh Hiệp sang nói chuyện chứ không phải anh Hiệp nên Đông đuổi anh Hiệp đi về. Thời điểm này, Đông bực tức và cho rằng mâu thuẫn giữa hai gia đình là do lỗi của anh Hiệp và bà Doãn Thị V. (SN 1970, là vợ ông H.). Do đó, Đông nảy sinh ý định sẽ giết chết bà V. và anh Hiệp để trả thù. Khoảng 7h30 ngày 1/9/2019, Nguyễn Văn Đông mang theo 1 con dao dài khoảng 40cm bản dao rộng 6cm đầu nhọn chuôi gỗ đi sang nhà ông H. Khi đi đến cổng ngõ nhà ông H., Đông gặp và dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người bà V. khiến nạn nhân gục tại ngõ. Sau đó, Đông cầm dao vào đuổi theo anh Nguyễn Văn Hiệp nhưng không đuổi kịp. Lúc này, phát hiện ông H. chạy phía sau, Đông quay lại truy sát khiến người em trai gục xuống đất. Sau đó, Đông đi vào trong sân nhà ông H. gặp chị Nguyễn Thị B. (là con gái ông H.) nên đã dùng dao chém chị B. Chị B. bị thương bỏ chạy sang khu vườn trống gần đó thì Đông đuổi theo đâm chém chị B. nhiều nhát vào người làm chị B. ngã gục tại vườn.

Tiếp theo, Đông đi vào nhà thì thấy chị N. (là con dâu ông H.) đang bế cháu M. (SN 2018, là con chị Nhung) bỏ chạy ra đến cổng bị trượt chân ngã. Đông dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người chị N. và cháu M. Sau khi gây án, Đông về nhà tự tử nhưng không chết. Sau đó, đối tượng này đã bị Công an huyện Đan Phượng khống chế bắt giữ. Hậu quả vụ án khiến ông H. và chị B. tử vong tại chỗ. Chị N. cùng cháu M. và bà V. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 đến 10h cùng ngày, bà V. tử vong. Cháu M. được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đến 14h cùng ngày đã tử vong. Riêng trường hợp chị N. do được cấp cứu kịp thời nên đã sống sót, nhưng tổn hại sức khỏe tới 56%.

Nguyễn Hằng

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật