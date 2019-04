Sau tâm thư, vợ ông Nguyễn Hữu Linh rút đơn tố cáo những kẻ tạt sơn, khủng bố tinh thần gia đình

Chiều qua (27/4), đại diện Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thông tin, bà Trần Thị Thanh T., vợ ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng đã rút đơn tố cáo yêu cầu làm rõ những người đã "khủng bố" tinh thần gia đình mình.

Theo đó, bà T. cũng đề nghị Công an quận Hải Châu tăng cường bảo đảm trật tự tại khu vực nhà bà ở đường Lê Lợi, quận Hải Châu.

Nhà ông Linh tại Đà Nẵng bị bôi bẩn, xịt sơn lên cổng.

Trước đó, sáng 27/4, đại diện Công an quận Hải Châu đã xác nhận, bà Trần Thị Thanh T. có gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT Công an Hải Châu vào ngày 24/4.

Theo như trong đơn của bà T., sau vụ việc ông Linh bị điều tra về hành vi dâm ô bé gái trong thang máy, đã có nhiều cá nhân, tổ chức có hành vi, ứng xử không đúng pháp luật đối với bản thân bà và gia đình. Vợ ông Linh cho rằng nhiều người đã xúc phạm danh dự, ném sơn, bôi bẩn vào nhà mình, nên bà đề nghị Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu làm rõ vụ việc.

Bà T. cũng trình bày, riêng vụ việc ông Linh (chồng bà T.) vi phạm đến đâu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đến đó.

Trước đó bà T. (vợ ông Linh) đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Trước đó, ngày 27/4, fanpage Tuổi trẻ công an TP Đà Nẵng đăng tải bức thư của bà Trần Thị Thanh T, vợ ông Nguyễn Hữu Linh - người đã bị cơ quan chức năng quận 4 TP HCM khởi tố về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Công an TP Đà Nẵng cho biết trước khi đồng ý cho đăng tải bức thư trên mạng xã hội, đơn vị đã gọi điện trực tiếp cho bà Tân để xác minh. "Bà T khẳng định mình là người viết bức thư trên", một cán bộ công an nói.

Bức thư đề ngày 26/4, gửi đến "Cộng đồng mạng". Trong thư, bà T cho biết 25 ngày vừa qua là khoảng thời gian khó khăn và đau khổ nhất trong cuộc đời. Khi gửi lá thư này, bà và con đã tạm rời nơi đang sinh sống (đường Lê Lợi, Đà Nẵng) một thời gian.

"Những ngày qua, tôi và các con đã cố gắng chịu đựng, nhưng đến ngày hôm nay tôi phải thừa nhận rằng tôi và các con tôi đã không chịu nổi sức ép từ các bạn, từ dư luận và xã hội", bà Tân viết.

Vẫn theo bà, cũng như tất cả mọi người, "tôi nhận thức rằng hành động của chồng tôi là không đúng". "Là một người vợ, người mẹ, tôi thấy rằng mình phải chịu một phần trách nhiệm trong việc này", lời bà Tân trong thư.

Tuy nhiên theo bà, con và các cháu mình không có tội. "Sự việc lần này như bản án chung thân đối với gia đình chúng tôi, nó sẽ là một ký ức đau buồn mà suốt cuộc đời này tôi không bao giờ quên", bà viết.

Những ngày qua, nhiều người đã đến bôi sơn, ném chất bẩn, chụp ảnh đưa hình ngôi nhà ở đường Lê Lợi lên mạng xã hội. Bà Tân cho biết hành động này đã "biến chúng tôi từ những người có nhà nhưng không dám về, không dám bước ra đường vì cảm giác sợ hãi luôn hiện ra trước mắt".

Vợ ông Linh mong mọi người chia sẻ vì cuộc sống của bà và các con, cháu đã bị đảo lộn, tinh thần bị tổn thương kinh khủng. "Tôi mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, các bạn không nên có những hành vi gây tổn thương cho bản thân tôi và các con tôi, sự chịu đựng của chúng tôi đã vượt quá giới hạn của bản thân mình", bà viết.

Trên VnExpress, đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết việc bà T bức xúc và gửi thư đến công an là chuyện bình thường. "Ông Linh sai thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn người thân trong gia đình không sai, do vậy những hành động như xịt sơn, ném chất bẩn... là không đúng.", đại tá Mưu nói.

Trước đó tối 1/4, ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Phó Viện kiểm sát TP Đà Nẵng, luật sư Đoàn luật sư Đà Nẵng) có hành động ôm hôn bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4, TP HCM). Camera trong thang máy ghi lại sự việc và đoạn video ngắn sau đó lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người tìm đến nhà ông Linh ở Đà Nẵng để bôi bẩn, buộc chính quyền phải can thiệp.

Chiều 22/4, VKSND quận 4 (TP HCM) phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi như đề nghị của công an cùng cấp một ngày trước.

K.N (th)

