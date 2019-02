Sau 6 ngày gây ra vụ án cắt cổ lái xe taxi tại khu vực SVĐ Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội), cuối cùng nghi phạm Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú tại Đô Lương, Nghệ An) đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội bắt giữ.

Nguyễn Cảnh An tuy ít tuổi nhưng tại địa phương đã được đưa vào dạng “theo dõi” vì những thành tích bất hảo.

Dù chưa từng có tiền án, tiền sự, nhưng An là kẻ ham chơi, đặc biệt là chơi game. Tại địa phương, ai cũng biết An rất hay trộm cắp tiền bạc của bố mẹ để thoả mãn thú mê game của mình.

An mê game tới mức thời gian của cậu ta chỉ quanh quẩn, lê la hết quán internet này đến quán internet khác. An cũng từng lấy trộm xe máy của gia đình mang bán lấy tiền “đổ” vào game.

Sự bất hảo của An khiến bố mẹ cậu ta vốn là những người nông dân chân chất rất bực mình. Thời gian gần đây, do bị bố mắng nên An lấy cắp 2,5 triệu đồng rồi bỏ ra Hà Nội, sống cùng một người bạn tại khu vực quận Nam Từ Liêm.

Bản thân An không công ăn việc làm, lại mê game nên đối tượng lúc nào cũng hết tiền.

An bị bắt giữ tại Hoà Bình (ảnh tư liệu)

Sau khi bị bắt giữ, An khai nhận vào thời điểm trước khi xảy ra vụ án, An xem một đoạn phim cảnh báo về nạn cướp xe ôm nên đã nảy sinh ý định đi cướp.

An ra chợ mua một con dao rồi lang thang đi tìm “con mồi”. Khoảng hơn 18h ngày 29/1, anh Nguyễn D. (SN 1993, trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) là lái xe taxi hãng Linh Anh đã mời An đi xe với thoả thuận 50.000 đồng từ khu vực bến xe Mỹ Đình đến SVĐ Mỹ Đình.

Trên suốt hành trình, tên cướp nhí này luôn suy nghĩ, tìm cách để cướp tài sản của anh lái xe.

Khi đến khu vực SVĐ Mỹ Đình, An bất ngờ từ phía sau dùng dao cứa vào cổ lái xe D.

Quá bất ngờ, anh D chỉ kịp lấy tay che vết thương, mở cửa chạy ra ngoài. Tuy nhiên chỉ chạy được 15m, anh D đã ngã xuống, tử vong do mất máu cấp.

Sau khi gây án, An mở cửa xe và chạy bộ hòng bỏ trốn. Quá trình chạy, An đi chân đất và bị một số camera nhà dân ghi lại.

Trên đường đi, An nhìn thấy một chiếc xe đạp để ven đường nên đã “lấy tạm”. An dựa vào biển chỉ dẫn rồi đạp một mạch lên tới thành phố Hoà Bình.

Tại đây, An bán chiếc xe đạp lấy hơn 50 nghìn đồng và “chui” vào quán internet tiếp tục chơi game như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Vụ án do An gây ra khiến dư luận hoang mang bởi sự manh động, liều lĩnh.

Để truy tìm hung thủ gây án, Công an Hà Nội đã huy động một lực lượng lớn cán bộ, chiến sỹ của phòng Cảnh sát Hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm, chưa kể các quận, huyện lân cận vào cuộc rà soát.

Sau khi dựng được chân dung nghi phạm, một tổ công tác đã được cử về quê của đối tượng. Tuy nhiên, An không xuất hiện tại đây.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 3/2, lực lượng trinh sát Công an Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự đã phát hiện, bắt giữ An khi tên này đang trốn tại thành phố Hoà Bình.

Thanh Sơn

