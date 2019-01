Xác nhận sự việc với PV vào tối nay (7/1), đại diện UBND phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) thông tin, khoảng 14h30 chiều cùng ngày tại phòng 2009, toà nhà A, chung cư New life (thuộc tổ 4, khu 5B của phường) xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo Cơ quan CSĐT, nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn tình cảm, cho nên Đỗ Văn Thành (SN 1977), trú tại tổ 4, khu Bạch Đằng, phường Cẩm Thạch (TP. Cẩm Phả) đã bóp cổ chị Đỗ Thanh B. (SN 1977), thường trú tại khu 9B, phường Bãi Cháy (TP. Hạ Long) tại chỗ ở của mình trong chung cư New life khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi biết chị B. tử vong, đối tượng đã cắt dây điện quấn vào tay cắm điện và nhảy lầu tự tử nhưng không thành.

Nhận được tin báo, Công an TP. Hạ Long cùng cơ quan chức năng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành khống chế, bắt giữ và bàn giao đối tượng Thành cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh). Đồng thời, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể chị B. cho gia đình lo hậu sự.

