Sắp hết thời hạn giải quyết vụ "nựng" bé gái trong thang máy: Dân chung cư gửi đơn kiến nghị tập thể

Liên quan đến vụ việc bé gái bị sờ soạng trong thang máy chung cư Galaxy 9 (quận 4, TPHCM), tính đến thời điểm hiện tại đã 17 ngày trôi qua kể từ khi ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi), cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, gây ra vụ ồn ào trên.

Đến nay, công an vẫn đang tích cực xác minh, làm rõ vụ việc nên chưa có kết luận chính thức nào về hành vi của ông Linh. Do vậy, vụ việc đến nay vẫn chưa khởi tố khiến cư dân chung cư này bức xúc, mòn mỏi chờ đợi một câu trả lời thích đáng sau vụ việc.

Ngày 17/4, người dân khu chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4 (TP.HCM) cho biết, vừa đồng loạt kí đơn tập thể, yêu cầu khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh sau khi có hành động sờ soạng, ôm hôn bé gái trong thang máy.

Đơn kiến nghị tập thể của cư dân

Trong đơn tập thể của người dân yêu cầu 3 vấn đề chính:

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố và xử phạt nghiêm minh ông Linh theo quy định tại Điều 146 BLHS 2015 về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi;

Đề nghị các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra, khởi tố, xét xử vụ án phải hạn chế các yêu cầu làm tổn thương nạn nhân vì bé gái còn nhỏ tuổi, nếu phải liên tục khai báo về vụ việc sẽ làm bé khó quên đi sự kiện trên, gây ảnh hưởng lâu dài tới tâm lý bé suốt cả đời;

Cư dân cũng yêu cầu cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn đầy đủ, rõ ràng các quy định để dễ dàng xác định hành vi cũng như các tội danh liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, cư dân yêu cầu phải có hình phạt thật nặng đối với loại tội này.

Hiện đã có 39 cư dân sống tại Galaxy 9 kí vào đơn kiến nghị yêu cầu khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô trẻ em.

Chiều qua (17/4), Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng xác nhận đã nhận được đơn tập thể của nhiều cư dân sống tại chung cư (CC) Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4) về việc kiến nghị khởi tố, xử lý ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, quê Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP.Đà Nẵng) đã có hành vi ôm, hôn bé gái trong thang máy tại CC này vào đêm 1/4.

Cũng trong ngày 17/4, đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP.HCM) làm việc với UBND Q.12 về tình hình triển khai thực hiện công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Tại buổi làm việc, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cho biết chỉ trong 3 ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, hội đã tiếp nhận 4 trường hợp trẻ em bị xâm hại.

Vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy CC Galaxy 9 đã 17 ngày trôi qua, trên Thanh Niên, thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó trưởng Công an Q.4, chỉ nói ngắn gọn: “Vụ việc vẫn đang được Công an Q.4 tập trung điều tra, có kết quả sẽ thông báo đến báo chí”. Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an TP.HCM, cũng thông tin: “Vụ việc đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin gì cho báo”.

Trước đó, ngày 5/4, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có công văn gửi Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN, Công an Q.4, Viện KSND Q.4, Viện KSND TP.HCM, đề nghị khởi tố vụ án bé gái bị dâm ô trong thang máy xảy ra tại CC Galaxy 9.

Bé gái bị sàm sỡ trong thang máy

Như đã đưa tin, vụ việc xảy ra vào chiều 1/4, khi camera an ninh trong thang máy một chung cư ở Sài Gòn đã ghi nhận được hình ảnh một người đàn ông có hành vi lao vào ôm hôn bé gái.

Trước cách cư xử của gã đàn ông trên, bé gái bước vội đến đứng trước cửa thang máy. Tuy nhiên, người này vẫn cố tình kéo bé gái về phía mình. Ngay khi cánh cửa thang máy mở, bé gái chạy nhanh ra ngoài, hoảng sợ đến suýt té ngã.

Người đàn ông sau đó được xác nhận là ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ TP Đà Nẵng). Ông Linh là nguyên Phó Viện trưởng VKS Đà Nẵng và có con sống tại chung cư xảy ra sự việc. Người đàn ông này cũng đã nghỉ hưu từ tháng 6/2018.

Khi làm việc tại cơ quan điều tra, ông Linh thừa nhận mình chính là người trong clip và chỉ "nựng" cháu bé chứ không có ý đồ nào khác.

Bao giờ hết thời hạn khởi tố? Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không quá 20 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đối với tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng (trong trường hợp được Thủ trưởng ủy quyền hoặc phân công), cấp trưởng, cấp phó (trong trường hợp được cấp trưởng ủy quyền hoặc phân công) cơ quan đang thụ lý, giải quyết có thể kéo dài thời hạn giải quyết nhưng không quá 02 tháng kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền giải quyết. (Theo Điều 11 Thông tư liên tịch số 01/2017/ TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC) quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố). Như vậy, tính đến nay, đã 15 ngày từ ngày có tin tố giác (ngày 4/4) hành vi của ông Linh dâm ô bé gái trong thang máy, cơ quan điều tra còn 6 ngày để ra quyết định có khởi tố vụ án hay không. Trong trường hợp vụ án có tình tiết phức tạp thì thời hạn không quá 2 tháng.

K.N (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật