Sập bẫy "việc nhẹ, lương cao", nhiều cô gái nhận cái kết đắng

Theo Dân trí, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết ngày 12/1 vừa qua đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cụt Văn Thoại (SN 1981) và Cụt Thị Hương (SN 1985, vợ của Thoại), cùng trú ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về tội “Mua bán trẻ em”.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 2/2016, do biết em Chích Thị M. (SN 2002, trú cùng bản, là cháu họ vợ chồng Hương) buồn chán chuyện gia đình nên Hương lân la rủ đi Trung Quốc. Hương vẽ ra trước mắt cháu M. viễn cảnh sang Trung Quốc có công việc nhẹ nhàng, lương cao, có thể lấy được chồng đẹp trai, giàu có. Cô bé mới lớn nhanh chóng bị những lời đường mật này đánh gục, liền đồng ý đi Trung Quốc “làm ăn”.

Hai vợ chồng Cụt Thị Hương, Cụt Văn Thoại tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn.

Khi dụ dỗ được bé M. đồng ý, Hương bàn với chồng cách thức đưa nạn nhân sang Trung Quốc. Thoại gọi điện cho em gái ruột tên Cụt Thị Thanh (lấy chồng, sinh sống ở Trung Quốc) thì được Thanh hướng dẫn cụ thể, đồng thời hứa sẽ trả tiền công cho hai vợ chồng khi đưa được cháu M. sang bên kia biên giới.

Giữa tháng 2/2016, sau khi đưa được bé M. qua biên giới, Hương nhận từ Thanh 4,5 vạn nhân dân tệ (tương đương 136 triệu đồng). Trở về Việt Nam, Hương trả cho bố mẹ cháu M. 16 triệu đồng, số tiền còn lại hai vợ chồng Hương tiêu xài cá nhân.

Còn cháu M. sau khi bị mua về làm vợ, bị gia đình đối xử thậm tệ và bắt lao động khổ sai. Sau hai năm sống trong cảnh bị hắt hủi, đánh chửi, tháng 12/2018, M. trốn được ra ngoài và may mắn được giúp đỡ, tìm được về Việt Nam.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu M., Công an huyện Kỳ Sơn đã triệu tập vợ chồng Hương để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Thoại thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vào thời điểm bị lừa bán sang Trung Quốc, cháu Chích Thị M. mới hơn 14 tuổi.

Kim Ngân tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp.

Trước đó, theo Trí thức trẻ, ngày 15/11, Viện KSND tỉnh An Giang tiếp nhận hồ sơ và kết luận điều tra vụ án Mua bán người do Công an tỉnh An Giang chuyển đến.

Hai cô gái bị đề nghị truy tố về tội danh trên là Nguyễn Thị Kim Ngân (20 tuổi) và em ruột Nguyễn Thị Tuyết Ngân (18 tuổi), cùng quê ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, An Giang.

Lần theo hồ sơ của Kim Ngân và Tuyết Ngân, phóng viên thấy rằng hai chị em này lớn lên trong gia đình nghèo khó. Ham muốn ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội đổi đời nên họ bị người khác dụ dỗ, lừa gạt đưa sang Trung Quốc để bán làm vợ cho người bản xứ.

Gần một năm trước, Kim Ngân may mắn trốn được về Việt Nam. Thay vì tố giác các đối tượng lừa gạt mình thì cô gái này lại làm điều ngược lại. Đó là liên kết với em gái ở Trung Quốc để thực hiện việc buôn người.

Cụ thể, ngày 16/3, Sa đã thỏa thuận giao cho Kim Ngân hai cô gái là H.L. 18 tuổi) và T.P. (16 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Kandal, Campuchia) để đưa sang Trung Quốc bán. Kim Ngân đồng ý, hẹn ngày giao người và đưa chi phí là 3.000 USD, tương đương 70 triệu đồng.

Chiều 19/3, Kim Ngân thuê xe ôtô 7 chỗ đưa các nạn nhân từ Phnôm Pênh đến cửa khẩu Long Bình của huyện An Phú (An Giang) để nhập cảnh vào Việt Nam. Tại đây, Kim Ngân không trả hộ chiếu cho H.L. và T.P. để trình thủ tục nhập cảnh mà yêu cầu họ xuất trình giấy căn cước công dân.

Khi tiếp nhận thủ tục xin nhập cảnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nghi vấn sự việc có liên quan đến tội phạm mua bán người nên đưa 3 phụ nữ trên về trụ sở để làm việc.

Kết quả điều tra, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang xác định Kim Ngân có hành vi tiếp nhận H.L. và T.P. từ Campuchia vận chuyển sang Việt Nam để đưa sang Trung Quốc, nên chuyển vụ việc cho cơ quan công an xử lý.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang còn xác định trước đó Kim Ngân đã thực hiện hành vi bán chị N.T.H. (24 tuổi, ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) qua Trung Quốc làm vợ với giá 55.000 nhân dân tệ (tương đương 192,5 triệu đồng).

Đối tượng Việt tại cơ quan điều tra

Trước đó theo Nhân dân, lực lượng chức năng Việt Nam đã tiếp nhận một công dân bị bán sang Trung Quốc. Đó là một nữ sinh mới chỉ 17 tuổi, trú tại Hà Nội. Điều đáng nói, qua lời khai của cô gái cho thấy, cô đã bị chính người yêu của mình bán đi. Từ những cung cấp của cô gái, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ được kẻ bạc tình nhẫn tâm.

Theo đó, nữ sinh Nguyễn Thị A đã quen biết và yêu đương với Trần Ngô Đức Việt, 19 tuổi, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội. Trước đó, từ năm 2013 đến 2015, Việt sống cùng Trần Thị Thu Huyền, (18 tuổi) như vợ chồng và đã có một con gái chung.

Nhưng “mối tình bọ xít” nhanh chóng tan rã dù đã có con với nhau, cũng bởi vì cả hai đều còn quá trẻ, chưa ý thức được cuộc sống gia đình. Việt lao vào các cuộc tình mới, trong đó có nữ sinh A (17 tuổi), cô gái mải chơi lười học này nhanh chóng lao như con thiêu thân vào Việt, cũng yêu đương mặn nồng như bất kể đôi tình nhân nào khác.

Mặc dù đã chia tay nhau nhưng Việt và "vợ cũ" vẫn thường xuyên gặp nhau, vẫn sống cuộc sống vợ chồng. Tháng 7/2017, Huyền bị tai nạn nhưng không có người chăm sóc, cô ta đã đến nhà của Việt và ở lại đây để điều trị vết thương.

Ngày 20/8/2017, Tô Hải Anh (SN 1998), là bạn của Huyền đến thăm. Đi cùng Hải Anh còn có một số người, trong đó có hai người đàn ông Trung Quốc. Các đối tượng đã bàn bạc với nhau về kế hoạch đưa người sang Trung Quốc để bán cho những người đàn ông đang có nhu cầu tìm vợ.

Kế hoạch của chúng là bằng cách giả vờ thuê người để chăm sóc Huyền trong thời gian sang Trung Quốc chữa trị, nhóm người này sẽ bán nạn nhân ngay khi vừa qua được cửa khẩu.

Nghĩ là làm, Việt tìm mọi lý do thuyết phục A và đưa đến gặp các đối tượng. Sau khi đưa người yêu đến, Việt được Huyền nhờ đi đón một "người em xã hội" khác tên Thanh Mai. Do có mâu thuẫn với gia đình, lại được sang Trung Quốc chơi, hai cô gái trẻ không mảy may suy nghĩ, đồng ý ngay lập tức với lời đề nghị của Việt. Họ đâu biết rằng mình sắp trở thành một món hàng để người khác bán buôn, lựa chọn.

Gã trai trẻ vô lương tâm này không thể ngờ rằng, sau gần 2 tháng, nạn nhân đã được Công an Trung Quốc giải cứu và làm thủ tục bàn giao cho Việt Nam. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc hành vi buôn bán người của Việt sẽ bị phanh phui và hắn phải tra tay vào còng vì hành vi tội lỗi ấy.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật