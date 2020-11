Sàng lọc dấu vân tay, phát hiện 2 đối tượng truy nã trong khu cách ly COVID-19

Thông tin cho PV vào chiều nay, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây đơn vị vừa phát hiện 2 đối tượng đang bị Công an tỉnh Điện Biên, tỉnh Thái Nguyên truy nã thông qua so sánh đối chiếu dấu vân tay của 240 người trong khu cách ly dịch COVID-19 tại TP. Móng Cái.



Đối tượng Lê Văn Thành, Lò Thị Phương được phát hiện thông qua sàng lọc dấu vân tay. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Theo đó, vào lúc 20h tối 12/11, sau khi nhận 240 danh chỉ bản của số người đang cách ly dịch COVID-19 tại trung tâm cách ly CenterWay (TP. Móng Cái), lãnh đạo phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã giao 2 cán bộ thuộc bộ phận xử lý vân tay tự động VAFIS gồm: Đặng Tùng Linh, Vũ Đức Ninh triển khai quy trình đối sánh vân tay và quét, truyền 240 mẫu vân tay về Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) để tiếp tục đối sánh dữ liệu vân tay toàn quốc.

Sau 8h làm việc liên tục, đến 4h sáng ngày 13/11, 2 cán bộ đã hoàn thành việc đối sánh, quét, truyền vân tay. Ngay sau đó, Cục Hồ sơ nghiệp vụ tiến hành sàng lọc xác nhận trong 240 bộ vân tay có bộ vân tay của Lò Thị Phương (Lò Thị Tươi) đối tượng truy nã hiện hành của Công an tỉnh Điện Biên và Lê Văn Thành, đối tượng truy nã hiện hành của Công an tỉnh Thái Nguyên.

Cũng theo cơ quan công an, sau khi có được kết quả chính xác, các đối tượng bị cơ quan chức năng bắt giữ. Đồng thời, lãnh đạo phòng Hồ sơ biểu dương tinh thần trách nhiệm làm việc của của 2 cán bộ nói trên.

