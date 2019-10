Sẵn "hơi men" 3 thanh niên giả danh công an để cướp tài sản

Ngày 13/10, Công an quận Cầu Giấy cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Đặng Văn Vinh (SN 2002; trú tại Tô Mậu, Lục Yên, Yên Bái), Lý Văn Kiến (SN 2000; trú tại Khánh Hòa, Lục Yên, Yên Bái) và Bàn Văn Nam (SN 1998; trú tại Cảm Nhân, Yên Bình, Yên Bái) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng ngày 7/10, sau khi uống rượu tại khu vực đường Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, nhóm của Vinh, Kiến và Nam điều khiển xe máy đi về nhà.

Khi đi đến khu vực đường Hồ Tùng Mậu, đoạn gần nghĩa trang Mai Dịch, các đối tượng phát hiện nhóm của anh N đang đèo nhau trên xe máy theo hướng đi ngược lại.



Một đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu)

Thấy đường vắng vẻ, các đối tượng điều khiển xe đuổi theo, ép nhóm của anh N vào lề đường. Nam tự xưng là Cảnh sát hình sự, còn Kiến bắt nhóm của anh N phải đưa cho các đối tượng 200 nghìn đồng.

Liền đó, các đối tương lao vào đánh đấm nhóm anh N và đồng thời cướp đi 2 điện thoại mặc cho các nạn nhân phải quỳ xuống van xin. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe bỏ chạy.

Tiếp nhận tin trình báo, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) tiến hành truy xét. Đến ngày 10/10 tại khu vực phố Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội), Cơ quan Công an đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng Kiến, Vinh và Nam.



Các đối tượng này khai nhận sau khi gây án, chúng mang số tài sản cướp được về nhà Nam để cất giấu. Đến ngày 8/10, Nam mang 1 chiếc điện thoại này đi để bán rồi cả nhóm lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Thấy "ngon ăn", nhóm đối tượng tiếp tục bàn nhau đi cướp tài sản, tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì bị bắt giữ.