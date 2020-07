Rúng động: Vợ cùng người tình lên kế hoạch giết chồng

Cách đây ít ngày, tại xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) xảy ra sự việc khiến nhiều người hoảng sợ khi vợ đã câu kết với người tình lên kế hoạch sát hại chồng. Ngay sau đó, vụ việc được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng.

Liên quan đến sự việc trên, tối qua (18/7), Công an huyện Bình Liêu đã bắt được đối tượng Đặng Văn Thủ (SN 1991), trú tại xã Vô Ngại. Thủ chính là đối tượng đã giết anh Lý Văn Trung (SN 1981, cùng xã) vào 10/7.

Chân dung đối tượng Đặng Văn Thủ

Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra sự việc, Thủ và vợ nạn nhân có quan hệ tình ái với nhau nên hai người đã câu kết tìm cách giết Trung để thỏa mãn ý đồ ngoại tình. Tối 10/7, Thủ cùng người tình đã lên kế hoạch và giết anh Trung. Tuy nhiên, sau đó, sự việc bị vỡ lở và đối tượng đã trốn khỏi địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bình Liêu cùng lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh và xác định chính Đặng Văn Thủ là đối tượng gây án, đồng thời thực hiện truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối qua 18/7, Công an huyện Bình Liêu đã bắt được Đặng Văn Thủ và đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Sau khi bắt được đối tượng, Công an huyện Bình Liêu đã bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật