Rủ đi thăm bệnh, nam thanh niên giao cấu với bé gái 14 tuổi

Ngày 27/4, Công an TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý nghi can Đ.V.T (SN 1999, ngụ xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về hành vi giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là bé gái Nguyễn Thị Hoa (SN 2003, ngụ TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Hình minh họa. Nguồn: Internet.

Hồ sơ điều tra cho biết, giữa nghi can T và bé Hoa có quen biết từ trước. T thường chở bé Hoa đi chơi. T có người bạn đang điều trị tại bệnh viện nên đã rủ bé Hoa đi thăm.

Khoảng 20h ngày 22/4, T điều khiển xe máy chở bé Hoa tới thăm bạn ở bệnh viện. Sau đó, T chở bé Hoa về nhà ở xã Long Phước, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại đây, T đã khống chế thực hiện hành vi giao cấu với bé Hoa.

Gia đình bé Hoa phát hiện nhiều biểu hiện đáng ngờ nên gặng hỏi. Bé Hoa đã kể lại toàn bộ sự việc.

Gia đình bé Hoa đã trình báo công an địa phương. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, công an đã mời nghi can T lên làm việc. Bước đầu tại cơ quan công an nghi can T thừa nhận hành vi giao cấu với bé Hoa.

Hiện Công an TP.Bà Rịa đang tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý theo pháp luật.

Theo Dân Việt

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)