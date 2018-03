Rủ bạn tình đồng tính vào khách sạn để trộm tài sản

Ngày 11/3, Công an phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Chí Nguyện (sn 1994, ngụ tỉnh Kiên Giang, trú tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 10/3, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại trình báo của anh N.M.P (SN 1993, ngụ tỉnh Cà Mau, trú TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là người đồng tính về việc bị 1 nam thanh niên rủ tới khách sạn rồi lấy trộm tài sản.

Anh P cho biết, ngày 8/3 thông qua mạng xã hội Zalo anh có quen biết một nick name Nguyễn Lý. Sau khi trò chuyện, biết anh P là người đồng tính nên Nguyễn Lý rủ đi khách sạn để tâm sự vui vẻ. Anh P đồng ý và tới khách sạn ở phường An Phú, TX.Thuận An.

Vừa vào tới khách sạn, Nguyễn Lý nói anh P đi tắm để vui vẻ. Lợi dụng, Nguyễn Lý đã lấy trộm ĐTDĐ hiệu Z7 của anh P rồi đi khỏi khách sạn. Từ trình báo, đội hiệp sĩ đã vào cuộc truy xét xác định nghi can.

Đối tượng Nguyện được đội hiệp sĩ mời về trụ sở để làm việc.

Khoảng 17h ngày 10/3, đội hiệp sĩ tuần tra ở đường Cách Mạng Tháng 8, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phát hiện 1 đối tượng như anh P trình báo nên đeo bám. Đồng thời, đội gọi cho anh P để xác định đúng nghi can.

Sau khi xác định đúng người bạn tình đồng tính đã rủ anh P vào khách sạn, đội hiệp sĩ ập tới và mời đối tượng về công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Lê Chí Nguyện và thừa nhận hành vi. Sau khi lấy được chiếc ĐTDĐ của anh P, Nguyện mang bán được 2.5 triệu đồng lấy tiền tiêu sài. Đồng thời, Nguyện khai còn thực hiện thêm 3 vụ khác với cùng thủ đoạn.

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Theo Soha/Trí thức trẻ