Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 30/5 tại thôn Phan Chi, xã Kim Anh, huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ án nghiêm trọng khi nạn nhân Nguyễn Văn Công (SN 1981) trú tại xã Kim Lương (cùng huyện Kim Thành) bị chém tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Ban công an xã Kim Anh đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc bảo vệ hiện trường, đồng thời cấp báo cho Công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh Hải Dương về điều tra sự việc.

Đối tượng Thắng và Thịnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Cơ quan CSĐT thấy Nguyễn Mạnh Thắng (33 tuổi) trú tại thôn Cổ Phục Nam và Lê Văn Thịnh (43 tuổi) trú tại thôn Lương Xá Nam (cùng xã Kim Lương, huyện Kim Thành) có nhiều điểm nghi vấn. Đặc biệt, thời điểm nạn nhân bị sát hại, cả hai đối tượng đều vắng mặt tại địa phương.

Lúc này, Công an huyện Kim Thành phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương tiến hành vận động 2 đối tượng Thắng, Thịnh ra đầu thú và đến cơ quan làm việc.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi "Giết người" và tạm giữ Lê Văn Thịnh về hành vi "Che giấu tội phạm".

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi sát hại anh Công.

Đối tượng cho hay, bản thân làm nghề lái xe container và thường xuyên sử dụng ma túy đá. Đến khoảng tháng 6/2016, Thắng quen biết nạn nhân cũng là người nghiện ma túy đá nên chơi cùng nhau.

Sự việc khiến cho Thắng và nạn nhân nảy sinh mẫu thuẫn bắt đầu từ việc cho nhau mượn chiếc nồi áp suất. Do đó, thời gian gần đây mâu thuẫn này ngày càng gia tăng khiến cho cả hai đều bực tức. Vào khoảng 12h30 ngày 30/5, Thắng và Thịnh đi xe máy đến nhà một người bạn chơi và gặp anh Công đang ở đó.

Thời điểm gặp nhau, đối tượng Thắng, Thịnh và nạn nhân vừa sử dụng ma túy đá xong nên tất cả đều trong trạng thái không kiểm soát được hành vi. Sau lời qua tiếng lại cãi vã, Thắng và anh Công lao vào đánh nhau, nhưng được chủ nhà can ngăn nên nạn nhân đã bỏ đi.

Chiếc kiếm dài 1m là hung khí đối tượng Thắng đâm, chém nạn nhân. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Bực tức vì bị anh Công đánh, cho nên Thắng chở Thịnh về nhà lấy một chiếc kiếm dài 1m rồi đi tìm nạn nhân. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Phan Chi (xã Kim Anh), Thắng đã dùng kiếm đâm và chém nạn nhân nhiều nhát khiến Công tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả 2 đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Trên đường trốn chạy, các đối tượng đã vứt hung khí gây án ở khu vực ven sông. Sau đó, được cơ quan điều tra và người nhà vận động, hai đối tượng đã đến cơ quan Công an huyện Kim Thành đầu thú.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Tuỳ