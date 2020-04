Rơi vào vòng lao lý vì xem phim đồi trụy

Chính vì vậy, khi phát hiện chị L.T.H (SN 1977) bị bệnh tâm thần sống lang thang, Huy đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

Những biểu hiện biến thái, đê hèn của Huy trong đoạn clip mà người dân trong hẻm số 10, đường lão Tử, phường 11, quận 5, TP HCM ghi lại được khiến dư luận bất bình và buộc Huy phải ra đầu thú tại cơ quan Công an...

Đoạn clip tố cáo tội ác

Ngày 19/4, Công an quận 5, TP HCM tạm giữ Trương Gia Huy (SN 1999, ngụ chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10, TP HCM) để điều tra xử lý về hành vi hiếp dâm.

Huy là đối tượng trong đoạn clip dài hơn 6 phút được đăng tải trên mạng xã hội (facebook) khi thực hiện hành vi đồi bại với một người phụ nữ bị tâm thần trong hẻm số 10, đường Lão Tử, phường 11, quận 5 khiến dư luận phẫn nộ.

Hình ảnh trong clip ghi lại một thanh niên đeo kính mặc chiếc áo đồng phục sọc vàng đen của hãng xe ôm công nghệ, có hành vi rất biến thái. Nam thanh niên đưa người phụ nữ vào trong hẻm, quần áo người phụ nữ lấm lem, xộc xệch, tóc tai rối bời...

Những hành động cưỡng hiếp của nam thanh niên ép người phụ nữ này thể hiện hết sức thô bạo. Khi không thực hiện được hành vi của mình đến cùng, nam thanh niên mở cốp xe gắn máy BKS 48H1-018.07 lấy ra chiếc tua-vít đe dọa rồi tiếp tục dùng sức mạnh cưỡng hiếp người phụ nữ.

Chỉ đến khi người dân quay clip lên tiếng, một số người đi ngang qua hẻm bắt gặp, sợ bị lộ nam thanh niên này mới lên xe bỏ đi.

Đoạn clip đã lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng với hàng ngàn lượt chia sẻ. Ai khi xem qua đoạn clip này cũng phẫn nộ.

Sau khi đoạn clip trên được xác định xuất phát từ hẻm số 10, đường Lão Tử, Công an phường 11, quận 5 đã vào cuộc xác minh.

Người quay đoạn clip trên cũng bị dư luận lên án bởi không giúp đỡ hay báo Công an để giải thoát cho người phụ nữ trên để người phụ nữ một mình trong đêm vắng yếu ớt chống chọi với đối tượng manh động.

Công an phường 11, quận 5 đã nhanh chóng tìm được người quay đoạn clip trên và mời về trụ sở làm việc. Tại trụ sở Công an, anh T.C.H (SN 1977), người quay đoạn clip trên cho biết, vì đối tượng quá manh động, có hung khí, trong hẻm mọi người đã ngủ hết nên nếu có la lên thì đối tượng sẽ bỏ chạy.

Ngoài ra hành vi của đối tượng lúc đó chưa rõ ràng, nếu vây bắt mà không có bằng chứng thì cũng không thể xử lý được đối tượng, nên anh H, quyết định ghi lại toàn bộ sự việc làm bằng chứng giao cho Công an.

Theo anh H, vào thời điểm trên khoảng gần 1h ngày 18-4, trong lúc ngủ anh H, nghe tiếng ồn ào trong hẻm nên mở cửa bước ra thì thấy đối tượng đang cưỡng ép người phụ nữ thực hiện hành vi đồi bại. Anh H, ghi lại toàn bộ diễn biến của vụ việc, ghi lại rõ nét biển số xe để Công an dễ dàng truy tìm đối tượng.

Vụ việc xảy ra trong thời gian hơn 6 phút, lúc này anh N.L (SN 1967, nhà trong hẻm số 10 đi làm về thấy hành động kỳ quặc của đối tượng nên la lên, sợ lộ nam thanh niên này mới bỏ đi.

Từ trình bày của anh H, và hình ảnh trong đoạn clip, Công an phường 11, quận 5 đã báo cáo vụ việc lên Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 để tổ chức truy tìm đối tượng gây án qua biển số xe.

Theo một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5, khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận 5 đã lần tìm tung tích nạn nhân thì được biết nạn nhân tên L.T. H (SN 1977, sống tại chung cư Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10).

Khi đến chung cư này xác minh, mọi người cho hay có người phụ nữ này sống ở đây nhưng không có mặt thường xuyên ở địa phương mà hay đi lang thang nhiều ngày mới về nhà một lần.

Tiếp xúc được với chị H, nhưng người phụ nữ này chỉ biết cười nói lảm nhảm, ú ớ không hiểu chuyện gì nên gây khó khăn cho công tác xác minh.

Huy và chiếc xe gắn máy tại cơ quan điều tra.

Các tổ công tác lần theo các manh mối và tìm được người thân của chị H, khi cả nhà họ đang sống ở Bình Tân. Anh L.C.H (SN 1983, em trai chị H,) cho hay, chị H, là con đầu trong gia đình có 3 chị em bị phát bệnh tâm thần từ hàng chục năm nay và liên tục bỏ nhà đi lang thang.

Người nhà thường xuyên tìm đưa chị H, về nhà chăm sóc nhưng chỉ vài ngày thì chị H, lại bỏ đi. Trước đây chị H, học hết lớp 12, thi đậu đại học xong thì mắc bệnh, bỏ nhà đi lang thang.

Ngày ba chưa mất, gia đình tìm mọi cách để giữ chân chị H, ở nhà, năm 2011, ba mất, anh H, đang sống với vợ ở Bình Tân rước mẹ bị bại liệt về săn sóc còn chị H, thì nhiều lần vợ chồng anh H, đưa về chăm sóc rồi chị cũng bỏ trốn.

"Tôi vừa lo cho gia đình, lo cho mẹ già bị bệnh nên không thể kiểm soát được chị H. Tìm kiếm về rồi chị lại đi nên mới bị người khác lợi dụng để hãm hại", em trai của chị H, giãi bày.

Sau khi xác minh được nhân thân của người bị hại, từ manh mối là bộ đồng phục mà đối tượng mặc khi thực hiện hành vi đồi bại với chị H, Công an quận 5 tiếp tục truy tìm đối tượng.

Tổ công tác đã làm việc với đại diện của Công ty cổ phần Be group (kinh doanh dịch vụ chở người và hàng hóa), sau khi xem đoạn clip, kiểm tra biển số xe, đại diện Be group cho biết, biển số xe trên không nằm trong hệ thống đối tác của Be group. Trước tình huống này, tổ công tác phải lần tìm đối tượng theo một hướng khác.

Xác minh biển số xe, người đứng đăng ký xe là Hồ Hoài Nam (Gia Nghĩa, Đắk Nông). Khi làm việc với Công an địa phương này xác nhận có người tên như trên và mời lên trụ sở hợp tác điều tra.

Anh Hồ Hoài Nam cho biết, sau khi xem đoạn clip anh nam thấy dân cư mạng liên tục "ném đá" mình và đòi phải xử lý triệt để khiến anh Nam hoang mang lo lắng và lên mạng nói rõ vụ việc và cho rằng mình không phải là người trong đoạn clip trên cũng như không có những hành vi đồi bại này.

Anh Nam cho hay, anh lên TP HCM đăng ký chạy xe ôm công nghệ Be group từ đầu tháng 1/2020. Do dịch bệnh nên ngày 26/3, anh về Đắk Nông. Trước khi về quê, anh Nam để lại app chạy xe ôm cùng chiếc xe gắn máy của mình cho người cùng phòng là Trương Gia Huy sử dụng.

Với tình tiết này, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 truy tìm người tên Trương Gia Huy, đồng thời thông báo tìm đối tượng này thông qua truyền thông. Đến 20h ngày 18/4, một thanh niên xưng tên Huy đã đến Công an phường 11, quận 5 đầu thú.

Hẻm số 10 nơi xảy ra vụ việc.

Hành vi đồi bại của kẻ nghiện "sex"

Tại cơ quan điều tra với gương mặt non choẹt tỏ vẻ hoảng sợ bởi hành vi của mình gây ra đang khiến dư luận bức xúc, Huy khai sau khi thực hiện hành vi của mình, Huy trở về phòng trọ ở Bình Tân ngủ.

Sáng hôm sau người bạn của Huy cho Huy xem đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, biết mình bị lộ nên hoảng hốt lấy xe đi lang thang cả ngày đến tối thì quyết định ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra Huy cho biết, do ám ảnh bởi những bộ phim đối trụy trên internet, tuổi còn trẻ, dục vọng cao nên Huy luôn có cảm giác kích thích và muốn được giải tỏa sinh lý.

Do sống tại chung cư Ngô Gia Tự, biết chị H, cũng sống ở đây, người không được bình thường lại hay lang thang bên ngoài nên Huy nảy sinh ý định hãm hiếp chị H. Rạng sáng 18/4, Huy đang đậu xe ở ngã tư Ngô Quyền-Hồng Bàng (quận 5) thì thấy chị H, đi bộ ngang qua nên Huy chạy xe máy bám theo.

Khi đến đường Lão Tử, thấy không có người qua lại, Huy dừng xe và bế chị H, vào trong hẻm số 10 giở trò đồi bại, ép chị H, quan hệ tình dục và bị quay clip. Không thực hiện được hành vi của mình đến cùng nên Huy đã bỏ về phòng trọ ngủ.

Được biết, sau khi học hết lớp 12, Huy xin đi làm công nhân rồi nghỉ làm và xin chạy bàn ở một quán ăn. Trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, quán ăn nghỉ làm, Huy đã mượn app xe ôm công nghệ và phương tiện của Nam để chạy kiếm sống.

Huy thú nhận hành vi của mình là do ám ảnh bởi những hình ảnh phim đồi trụy , bồng bột nên dẫn đến hành động phạm tội.

Ông Trần Việt Linh - Đại diện truyền thông Be group cho biết, sau khi nhận được thông tin từ phía cơ quan điều tra, phía Be group đã xác minh và chứng thực chiếc xe BKS 48H1-018.70 không trùng khớp với bất cứ tài khoản đối tác nào của công ty.

Sau khi xác minh được chủ chiếc xe này, phía Be group mới biết người đăng ký làm đối tác là Hồ Hoài Nam khi đăng ký biển số xe 48B1-505… vì vậy nên phía công ty không xác minh được. Sau khi làm rõ, phía Be group đã khóa vĩnh viễn tài khoản của đối tác Nam.

