Phục hồi điều tra vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an sau 5 năm là do "có tình tiết mới"

Chiều ngày 22-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 3, Điều 170, Bộ Luật Hình sự đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ" ) và Ninh Đức Lợi (SN 1974; ngụ số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình). Ninh Đức Lợi cũng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra Lệnh bắt bị can để tạm giam để phục vụ điều tra.

Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") vừa bị khởi tố thêm tội danh "Cưỡng đoạt tài sản"

Như vậy, kể từ khi bị bắt, Nguyễn Xuân Đường đã bị khởi tố 3 tội danh, trong đó có 2 tội "Cố ý gây thương tích" và tội "Cưỡng đoạt tài sản". Trong số này, vụ việc Đường "Nhuệ" và "đàn em" đánh người ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) được dư luận rất quan tâm.

Bởi trước đó, vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18-11-2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm đã được Công an TP Thái Bình khởi tố để điều tra, thế nhưng sau đó đã bị đình chỉ điều tra với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra".

Bà Đ.T.L. (SN 1964, ngụ phường Trần Lãm; người bị Đường "Nhuệ" và đàn em hành hung) cho rằng vụ việc của gia đình bà rõ như ban ngày, Đường "Nhuệ" và "đàn em" đánh mẹ con bà ngay tại phòng tiếp dân trụ sở Công an phường Trần Lãm mà không xác định được bị can là cố tình "bao che" cho Nguyễn Xuân Đường. "Khi mẹ con tôi vừa tới Công an phường Trần Lãm thì bị Đường "Nhuệ" lôi ngay vào phòng tiếp dân đóng cửa đánh ngay giữa ban ngày ban mặt, trong phòng chỉ có mẹ con nhà tôi và người phía Đường "Nhuệ" mà nói không tìm ra thủ phạm thì không bao che, dung túng là gì" - bà L. bức xúc.

Cũng theo bà L., bà không ngờ vụ án của gia đình bà lại được phục hồi để điều tra, bởi trước đó trong mấy năm trời bà đã làm đơn gửi khắp nơi để kêu oan nhưng đều rơi vào im lặng. "Tôi gửi đơn lên Công an tỉnh Thái Bình không được, tôi gửi sang Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đều có giấy chuyển đơn tới cơ quan công an nhưng vẫn không được giải quyết. Vừa qua, Đường "Nhuệ" bị bắt thì vụ việc của gia đình tôi mới được đưa ra ánh sáng"- bà L. nói.

Bà Đ.T.L. cho biết mẹ con bà bị đánh ngay tại trụ sở công an phường giữa thanh thiên bạch nhật mà công an không xác định được bị can

Chiều ngày 22-4, một lãnh đạo cơ quan pháp luật cho biết vụ việc Nguyễn Xuân Đường đánh người tại Công an phường Trần Lãm được phục hồi điều tra, sau đó khởi tố bị can đối với Đường "Nhuệ" do có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" là do có tình tiết mới .

"Sau khi Đường phạm tội gây thương tích với người khác và bị bắt thì có người dám đứng ra phản ánh. Sau khi có cơ sở, căn cứ, tức là có người phản ánh thì cơ quan điều tra người ta phục hồi. Sau khi phục hồi, có căn cứ rồi thì người ta tiến hành khởi tố bị can, khởi tố người có dấu hiệu phạm tội là Đường" - vị này thông tin.

Cũng theo vị này, thời điểm bà L. tố Đường đánh nhưng trong phòng có 5 người, 3 người bên đây (phía Đường "Nhuệ") khẳng định bảo không. Đôi co nên không có bằng chứng nào. Công an phường khi đó thì họp trên tầng, sự việc thì xảy ra tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm.

"Hai bên dùng dằng như vậy, trong khi đó pháp luật quy định phải có chứng cứ, nếu không chứng minh được thì phải áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội. Công an đấu tranh rất thận trọng. Điều tra hết 4 tháng thì gia hạn điều tra nhưng vẫn không chứng minh được nên tạm đình chỉ, khi nào có thêm tình tiết mới thì cơ quan điều tra sẽ phục hồi vụ án để điều tra" - vị lãnh đạo cơ quan pháp luật này lý giải.

Công an phường Trần Lãm, nơi mẹ con bà Đ.T.L. bị Đường "Nhuệ" đánh

Vị này còn nói không chứng minh được mà cố làm không có căn cứ thì cơ quan điều tra cấp trên người ta còn truy tố mình, khởi tố. Không đùa được câu chuyện con người.

Khi được hỏi một vụ án thì thời hạn tạm đình chỉ điều tra trong bao lâu? Vị lãnh đạo này cho biết một vụ án khi đã khởi tố điều tra thì không có hạn, tức là đã tạm đình chỉ thì có thể là 5 năm, 10 năm, 25 năm... Nếu không ra quyết định khởi tố vụ án thì tội ít nghiêm trọng chỉ 5 năm là hết thời hiệu điều tra, nghiêm trọng thì là 10 năm.

Khởi tố rồi thì không có thời hạn nào cả, khi khởi tố vụ án và tạm đình chỉ vụ án thì không cần Viện kiểm sát phải phê chuẩn, chỉ khi nào có bị can thì mới cần Viện kiểm sát phê chuẩn.

Trước thông tin về việc ông Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an TP Thái Bình, đã điều chuyển công tác sang mảng khác, vị lãnh đạo cơ quan pháp luật khẳng định "Anh Cao Giang Nam vẫn đương nhiên là Phó trưởng Công an TP Thái Bình, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT và đang điều tra vụ án này (vụ Đường "Nhuệ" đánh người tại trụ sở công an)".

