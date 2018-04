Phó công an xã bắt sòng bạc rồi nhận tiền con bạc

Sáng 26-4, ông Nguyễn Duy Linh, Trưởng Công an xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị vừa nhận được thông báo phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm rời khỏi nơi cứ trú đối với ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Công an xã Ea Nuôl để điều tra hành vi "Nhận hối lộ".

Thông tin ban đầu cho biết ngày 8-3, ông Lê Văn Khánh (ngụ xã Ea Nuôi) cùng 4 người khác tổ chức đánh bạc tại nhà một người dân ở buôn Ea Mdhar 3 (xã Ea Nuôl). Lúc này, ông Dũng dẫn đầu tổ công tác của công an xã Ea Nuôl ập vào bắt quả tang nhóm người đang đánh bạc.

Trong quá trình lập biên bản và giải quyết vụ việc, ông Khánh đã đưa cho ông Dũng 2 triệu đồng với mục đích để bỏ qua, không xử lý hành vi đánh bạc.

Ông Dũng đồng ý nhận số tiền này rồi sử dụng vào mục đích cá nhân và không giải quyết vụ việc theo quy định.

Sau đó, Công an huyện Buôn Đôn nhận được đơn tố cáo của ông Khánh về việc Phó công an xã nhận hối lộ nên vào cuộc điều tra, xử lý cả 2 vụ việc.

Theo NLĐ

