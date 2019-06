Phó Bí thư Đoàn xã trộm 100 triệu đồng trong cốp xe ô tô

Thông tin cho PV, đại diện Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang (Hải Dương) xác nhận, ngày 30/5 đơn vị vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1987), trú tại thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (cùng tỉnh Hải Dương) về trộm cắp tài sản theo khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, khoảng 8h30 sáng 31/1, tại địa phận thôn Trại Hào, xã Hưng Long (huyện Ninh Giang, trước cổng Công ty may Hải Anh), đối tượng Hùng phát hiện trong cốp xe ô tô BKS 34A-26643 của anh Vũ Xuân Tuấn (trú tại thôn Nhuận Tây, xã Bình Minh, huyện Bình Giang) để 100 triệu đồng. Thừa lúc anh Tuấn sơ hở, Hùng đã lấy trộm số tiền trên.

Sau khi phát hiện số tiền bị mất, nạn nhân đã trình báo đến Công an huyện Ninh Giang cùng cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệm vụ, cơ quan công an xác định Hùng chính là đối tượng trộm cắp số tiền trên và tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi của mình.

Bị cáo Hùng bị Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Ảnh: Thành Trung

Tại phiên tòa, bị cáo Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, Viện kiểm sát phù hợp với kết quả xác định hiện trường, phù hợp với lời khai người bị hại, người làm chứng, vật chứng thu giữ, kết luận định giá và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án đã được kiểm tra tại phiên tòa.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng chịu mức án 36 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, thời điểm Hùng thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng đang giữ chức vụ Trưởng đài truyền thanh xã, Phó bí thư Đoàn xã Vĩnh Hồng (huyện Bình Giang), bản thân Hùng là đảng viên và đã có vợ cơn.

Hiện tại, đối tượng Hùng đã bị cách chức Trưởng đài truyền thanh, Phó bí thư Đoàn xã và chịu hình thức kỷ luật Đảng.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật