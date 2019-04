Phê chuẩn lệnh khởi tố cựu Viện phó VKS dâm ô trẻ em

Hiện Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 đang phối hợp cùng Công an quận 4 củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án. Diễn biến khởi tố hình sự đối với ông Linh sau khi cơ quan tố tụng đã họp bàn nhiều lần và đến nay mới chính thức phê chuẩn các quyết định tố tụng.

Hình ảnh trong clip ghi lại sự việc.

Như Báo CAND đã phản ánh, vào chiều 2-4 từ mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một bé gái bị người đàn ông có hành vi dâm ô. Hình ảnh được camera an ninh của chung cư Galaxy 9 ghi lại vào khoảng 21h ngày 1-4.

Thời điểm trên, bé gái khoảng 6-7 tuổi bước vào thang máy, đi sau là người đàn ông cùng một bảo vệ. Người đàn ông này nói chuyện với bảo vệ, sau đó dùng thẻ để bấm chọn tầng.

Khi người bảo vệ quay đi, cửa thang máy đóng lại thì người đàn ông ôm ghì bé gái hôn tới tấp. Mặc dù bé gái hoảng sợ đi ra gần cửa thang máy, nhưng một lần nữa bị người này tiếp tục ôm ghì, khiến bé gái hoảng sợ và bỏ chạy ra ngoài ngay khi thang máy mở.

Qua điều tra xác định, danh tính người đàn ông có hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy này là Nguyễn Hữu Linh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng.

Chung cư Galaxy 9, nơi xảy ra vụ việc.

Tối 3-4, đến làm việc với Công an quận 4 và lấy lời khai theo giấy triệu tập của cơ quan công an, ông Linh phủ nhận việc có sàm sỡ hay dâm ô bé gái mà chỉ là “nựng” cháu bé vì thấy cháu dễ thương. Tuy vậy, trước đó, trong biên bản làm việc với chung cư Galaxy 9, ông Linh lại thừa nhận rằng do “thấy bé dễ thương nên ôm và hôn cháu”…

Theo Công an quận 4, do vụ việc phức tạp gây bức xúc dư luận, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 đã phối hợp cùng Viện KSND quận 4 thu thập đầy đủ và cẩn trọng tất cả các chứng cứ, tài liệu có liên quan để làm rõ vụ án, đảm bảo tính khách quan, giải quyết vụ án theo đúng trình tự pháp luật.

