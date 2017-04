Phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt, vẫn bị bắt

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu Diệu (44 tuổi, quê tỉnh An Giang) là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy bị Công an TP.Hồ Chí Minh lập chuyên án đấu tranh triệt phá vào năm 2004.

Thay đổi khuôn mặt để trốn truy nã

Khởi đầu con đường phạm tội, Diệu chỉ là tay “cò con” chuyên mua ma túy bán lẻ cho các con nghiện trong nội thành TP.Hồ Chí Minh.

Khi đã quen mối, Diệu bắt đầu thu thập đàn em để mở rộng mạng lưới hoạt động, trở thành “đại lý” cung cấp ma túy cho các đối tượng khác bán lại.

Sau khi lập chuyên án đấu tranh, Công an TP.Hồ Chí Minh đã bắt 36 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy này, nhưng Diệu và gần chục đối tượng đã trốn thoát. Sau gần một năm củng cố hồ sơ, Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Diệu.

Theo xác minh của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Hồ Chí Minh, sau khi bỏ trốn, Diệu chỉ quanh quẩn ở mấy tỉnh, thành phía Nam.

Đặc biệt, Diệu thường lui tới các khu vực giáp ranh có nhiều con nghiện để tìm cơ hội quay lại con đường cũ.

Theo hồ sơ của PC52 Công an TP.Hồ Chí Minh, quá trình trốn truy nã, Diệu đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi khuôn mặt, đồng thời làm giấy chứng minh nhân dân mới mang tên Nguyễn Thị Hiền.

Với “vỏ bọc” mới, Diệu liên tục đi lại giữa các tỉnh: An Giang, Bình Dương, Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh để trốn truy nã và tìm cách kiếm sống. Tuy nhiên, ở mỗi địa phương Diệu chỉ dừng chân ít ngày rồi lại chuyển đi nơi khác.

Nắm được thông tin Diệu đã tạo “vỏ bọc” mới trong quá trình trốn truy nã, các trinh sát tầm nã Công an TP.Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng truy xét để sớm bắt giữ đối tượng.

Đến giữa tháng 2-2017, trinh sát phát hiện Diệu thường xuyên lui tới xã Hóa An nên phối hợp với Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và Công an xã Hóa An truy xét đối tượng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được điểm trú chân của Diệu là nhà nghỉ M.H., nơi chị gái của Diệu đang phụ việc. Từ đây, hàng chục trinh sát đã bám nhà nghỉ này để theo dõi tung tích của Diệu.

“Tôi không nhớ rõ bao nhiêu ngày, nhưng trước khi thực hiện lệnh bắt Diệu vào ngày 2-3, hàng tuần các trinh sát tầm nã của PC52 Công an TP.Hồ Chí Minh đều liên hệ với công an địa phương để xác minh, theo dõi Diệu” - một cán bộ Công an xã Hóa An kể lại.

Mật phục bắt “nóng”

Khi đã xác định được địa chỉ nghi đối tượng ẩn náu, nhiều trinh sát tầm nã Công an TP.Hồ Chí Minh được cử đến TP. Biên Hòa phối hợp với công an địa phương theo dõi, phục bắt Diệu.

“Hôm đó tôi trực chỉ huy nên nhận được thông tin các trinh sát tầm nã đến liên hệ công tác.

Qua trao đổi, chúng tôi biết thông tin tổ trinh sát này đang bám theo một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy” - Trung tá Bùi Kim Sơn, Trưởng công an xã Hóa An, TP Biên Hòa kể lại.

Để bắt được Diệu, theo Trung tá Sơn, tổ trinh sát tầm nã đã đeo bám đối tượng khá lâu, qua nhiều địa phương.

Khi có thông tin Diệu đặt chân đến nhà một người quen ở khu vực Cù lao Phố (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), trinh sát đến nơi truy xét thì có tin Diệu đã chuyển đến ấp Đồng Nai, xã Hóa An.

Tiếp tục bám theo dấu vết đối tượng, tổ trinh sát xác định bên cạnh Diệu luôn có một đứa trẻ (chưa rõ con ai) nên phải cân nhắc việc bắt giữ đối tượng.

“Việc bắt Diệu phải tính toán kỹ, bởi bắt đối tượng khi bên cạnh có một đứa trẻ sẽ rất nguy hiểm. Trong khi đó, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi mua bán ma túy nên mọi chuyện đều có thể xảy ra” - Trung tá Sơn thuật lại.

Sau một ngày đeo bám theo Diệu tại địa bàn TP.Biên Hòa, đến trưa 2-3, xác định đối tượng đã đặt chân đến nhà nghỉ M.H (ấp Cầu Hang, xã Hóa An), tổ trinh sát tầm nã Công an TP.Hồ Chí Minh sau khi tính toán tìm phương án tối ưu đã quyết định phối hợp với công an địa phương bắt giữ Diệu. Thiếu tá Võ Duy Thắng, Phó đội trưởng Đội 4 (PC52, Công an TP.Hồ Chí Minh), đã trực tiếp chỉ đạo tổ trinh sát tiếp cận nhà nghỉ M.H để bắt giữ Diệu khi đối tượng vừa lột áo, mũ để vào đây thăm chị gái.

Theo Đồng Nai online