Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, cách đây hơn nửa tháng tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 thuộc xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng), một chiến sĩ công an huyện bị đối tượng Ngô Văn Tuân, (SN 1998), trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng điều khiển xe máy đâm trúng khiến nạn nhân bị thương nặng và gãy tay.



Bị cáo Ngô Văn Tuân bị HĐXX tuyên phạt 36 tháng tù giam. Ảnh: TL

Liên quan đến sự việc trên, hôm nay (23/4), Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô Văn Tuân. Tại phiên tòa, căn cứ các tài liệu và chứng cứ, HĐXX tuyên phạt bị cáo 36 tháng tù giam.

Trước đó, vào khoảng 23h đêm 10/4, Tuân điều khiển xe máy BKS 15F1-3198 phía sau chở Phạm Thị Ngọc Bích (SN 2003), trú tại xã Đông Hưng, huyện An Minh (Kiên Giang) lưu thông từ xã Đại Đồng về thị trấn Núi Đối.

Khi đi đến chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực cầu chui Việt Hàn, xã Đại Đồng. Tuân giảm tốc độ xe máy và khi nhìn thấy cán bộ công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì bất ngờ điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy.

Chiếc xe máy đối tượng Tuân dùng để trốn chạy và tông vào chiến sĩ công an. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Trong quá trình tăng ga bỏ chạy, đối tượng lao thẳng xe máy vào người 1 cán bộ Công an huyện Kiến Thụy trong chốt kiểm soát khi đang ra tín hiệu dừng xe. Cú đâm mạnh của xe máy khiến nạn nhân văng xuống đất bị thương và gãy tay.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kiến Thụy đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An, bảo vệ hiện trường và tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng. Đến đêm 11/4, Công an huyện Kiến Thụy bắt được đối tượng Tuân.

Tại cơ quan CSĐT, Tuân khai nhận, khi đi gần đến chốt kiểm dịch, biết có lực lượng làm nhiệm vụ, nhìn rõ tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng do xe đi mượn, không mang giấy tờ và không đội mũ bảo hiểm nên đối tượng đã tăng tốc lao thẳng xe vào vị trí cán bộ công an huyện ra tín hiệu để chạy thoát.

Đức Tùy

