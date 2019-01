Phạt tù 9x lừa đảo chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng của 14 nạn nhân

Theo hồ sơ vụ án cùng diễn biến tại phiên tòa cho thấy, vốn xuất phát từ một gia đình làm nông nghiệp, nhưng nhìn Luân có ngoại hình sáng sủa, lại từng có thời gian là công an nghĩa vụ của huyện Thạch Thất.

Bị cáo Vương Thành Luân tại phiên tòa xét xử

Do đó, để có tiền chi tiêu cá nhân, Luân tự đã tự khoe mình biết nhiều người trong ngành Công an, có thể mua được xe ô tô, xe máy do Bộ Công an bán thanh lý với giá rẻ hơn giá thị trường và rồi để có xe máy, ô tô bán cho những người nhẹ dạ như đã quảng cáo, Luân tìm đến các cửa hàng cho thuê xe ô tô, xe máy tự lái.

Theo đó, Luân thuê xe hoặc thỏa thuận mua xe nhưng chỉ trả trước một phần tiền, sau đó đem bán cho những người muốn được mua xe thanh lý giá rẻ.

Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, chỉ trong vòng một thời gian ngắn từ tháng 7/2016 - tháng 10/2017, bị cáo Luân đã chiếm đoạt của 14 bị hại với với tổng số tiền lên đến hơn 5,3 tỷ đồng.

Sự việc chỉ được làm rõ khi một số người phát hiện mình bị lừa đã đến cơ quan Công an trình báo .

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vương Thành Luân mức án 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công lý

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật