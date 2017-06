Thời gian gần đây, tại tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xảy ra những vụ trẻ em bị xâm hại tình dục khiến cho dư luận hoang mang và bức xúc. Điều đáng nói, ở một địa phương luôn có thế mạnh phát triển du lịch, công nghiệp khoáng sản thì điều này còn đáng lo ngại hơn.

Gần đây nhất vào đêm 23/5, đối tượng Phó Văn Nguyên (SN 1994) trú tại thôn Lán Dè, xã Vũ Oai (huyện Hoành Bồ) đi xe máy đến nhà cháu Vũ Thị H (SN 2004), sau đó đèo cháu đến quán của mình tại thôn Chợ, xã Vũ Oai thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi biết chuyện, gia đình nạn nhân đã thông tin cho cơ quan chức năng. Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Hoành Bồ đã khẩn trương điều tra, xác minh đồng thời vận động đối tượng Nguyên ra đầu thú.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: (Cơ quan Công an cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi ép cháu H. giao cấu ngoài ý muốn. Sau đó, đối tượng Nguyên đã bị tạm giữ để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Hơn 2 năm trước, tại phường Cao Xanh (TP. Hạ Long) một học sinh lớp 6 D.T.H (SN 2003) bị đối tượng Vũ Xuân Viễn (SN 1955, tổ trưởng tổ dân phố, trú tại tổ 57, khu 4B, phường Cao Xanh) có hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo đơn trình báo, từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016, cháu H. bị đối tượng ép buộc giao cấu trái ý muốn 4 lần, mỗi lần giao cấu xong, đối tượng cho cháu H cho từ 20.000 – 100.000 đồng và dặn không được nói cho ai biết.

Sự việc bị vỡ lở khi cháu H. kể cho bạn học cùng lớp về việc mình bị ông Viễn hiếp dâm. Ngay sau đó, cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường thông báo cho mẹ nạn nhân đến cơ quan công an trình báo.

Căn cứ bản kết luận giám định pháp y và tài liệu điều tra thu thập, ngày 23/5/2016, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Hiếp dâm trẻ em” và chuyển hồ sơ vụ án đến công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Tiếp đó, ngày 14/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố bị can về tội “Hiếp dâm trẻ em” và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Xuân Viễn.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Lê Thị Hồng Thái - Trưởng phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở Lao động, TB&XH tỉnh Quảng Ninh) cho hay, từ năm 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 89 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra 13/14 huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, có 1 vụ trẻ em bị cưỡng dâm, 15 vụ dâm ô với, 35 vụ hiếp dâm và 38 vụ giao cấu với trẻ em. Nạn nhân nhỏ nhất bị dâm ô là 3 tuổi, riêng huyện đảo Cô Tô chưa phát hiện ra tình trạng này và TP. Móng Cái là địa phương xảy ra nhiều nhất.

Trước tình trạng trên, tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra các giải pháp tuyên truyền để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em như: tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ tự phòng ngừa bạo lực xâm hại về tình dục đối với trẻ em và cha mẹ trẻ em...

Thông qua đường dây nóng của cơ quan để tiếp nhận các thông tin tố giác hành vi xậm hại trẻ em, đồng thời tư vấn tâm lý, can thiệp hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tình dục.

Sau hơn 2 năm, đối tượng xâm hại tình dục cháu bé ở phường Cao Xanh (TP.Hạ Long) mới bị bắt giữ. Ảnh: Q.Nguyễn

Đối với những nạn nhân bị xâm hại tình dục, tỉnh đưa ra các biện pháp tư vấn hồi phục tâm lý, sức khỏe để trẻ quên đi tổn thương sớm hòa nhập cộng đồng và phối hợp với nhiều cơ quan chức năng quan tâm đến vấn đề này.

Tuy nhiên, công tác giải quyết các vụ xâm hại tình dục trẻ em vẫn còn gặp nhiều khó khăn vì phần lớn sự việc xảy ra sau một thời gian dài mới bị phát hiện khiến tâm lý sức khỏe của nạn nhân bị tổn thương.

Nhiều vụ xâm hại tình dục không đủ cơ sở để đưa người phạm tội ra trước pháp luật. Trong đó, có trường hợp nạn nhân gửi đơn tố cáo kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra kẻ phạm tội vì không đủ căn cứ để khởi tố.

Cũng theo bà Thái cho hay, do tâm lý e ngại, xấu hổ của trẻ và người nhà nạn nhân. Cho nên, nhiều vụ xâm hại tình dục không được tố giác kịp thời khiến cho việc xác minh, điều tra gặp khó.

Đức Tuỳ