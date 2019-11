Phát hiện người phụ nữ độc thân chết trong nhà trọ

Chiều ngày 25/11, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã đưa thi thể chị Trần Thị H., 34 tuổi, ngụ tỉnh An Giang về nhà xác, để phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.



Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người thân của chị H. nhiều lần liên lạc với chị này nhưng không được.

Nghi có chuyện chẳng lành, họ tìm đến nhà trọ của chị tại khu phố Hoà Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Khu vực nơi phát hiện vụ việc.





Tại đây, họ gọi cửa nhưng không được chị H. phản hồi. Do cửa khoá trái, người thân nhanh chóng báo sự việc lên chủ nhà trọ và cơ quan chức năng. Khi cảnh cửa mở ra thì tá hoả phát hiện chị H. đã chết trong tư thế treo cổ.

Công an thị xã Thuận An đã có mặt phong toả hiện trường. Hiện, nguyên nhân tử vong của nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Phùng Sơn (Nguoiduatin)

