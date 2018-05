Ngày 3/5, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết vừa phát hiện ngăn chặn một điểm tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trái phép.

Theo đó, khoảng hơn 10h ngày 2/5, Công an huyện Nghĩa Đàn kiểm tra nhà trọ do Phan Thị Sương (25 tuổi, trú tại xã Kim Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thuê ở xóm 4, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn. Tại đây, cơ quan công an thu giữ 15kg tài liệu, sách không rõ nguồn gốc và nhiều đồ vật liên quan đến hoạt động của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Sương cùng nhiều tài liệu liên quan đến "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Tại cơ quan công an, bước đầu Sương khai nhận từ huyện Yên Thành lên huyện Nghĩa Đàn thuê nhà trọ để mở rộng thị trường giày cao cấp nhưng thực chất là tuyên truyền, lôi kéo bà con trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa cùng nghiên cứu và trao đổi kiến thức về "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Các tài liệu sổ sách cơ quan công an thu giữ tại phòng trọ của Sương, có nhiều sinh viên của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Trước đó, ngày 29/4, Công an Nghệ An phát hiện tại phòng 501, chung cư Golden City 3 (đóng trên địa bàn xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) có 12 người đang có những hoạt động liên quan đến “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Được biết, trong số 12 người bị tạm giữ, cơ quan công an xác định có 3 người hiện là sinh viên của các trường đại học ở Nghệ An và Hà Nội.

V. Đồng - K. Vĩnh

