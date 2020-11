Phát giác tội ác của đứa cháu nội sau tang lễ của bà

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội đưa Đỗ Tuấn Anh (SN 2001, trú tại thôn Đoài, xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án là bà Lý Thị Nụ (SN 1937), bà nội của Tuấn Anh.

Cáo trạng cho thấy, ngày 25/11/2019, Tuấn Anh sang nhà bạn ở cùng thôn chơi. Cả nhóm rủ nhau mua ma túy về sử dụng. Do không có tiền, nhóm thanh niên này đã mang chiếc điện thoại của Tuấn Anh đem cầm cố lấy 200 nghìn đồng mua ma túy.

Để lấy tiền chuộc chiếc điện, Tuấn Anh rủ bạn về nhà bắt trộm gà đem bán, tuy nhiên nhóm bạn này không nói gì.

Hai hôm sau, lo sợ mẹ phát hiện việc mình cầm cố điện thoại, Tuấn Anh sang nhà bà nội ở cùng thôn vay tiền nhưng không được. Bực tức vì không vay được tiền lại bị bà Nụ mắng, Tuấn Anh về nhà tìm hung khí để đánh bà.

Đối tượng Tuấn Anh

Tuấn Anh lấy một thanh kim loại rồi chờ cho bà nội ngủ say thì mò sang nhà. Thấy bà đang ngủ, nằm quay mặt vào phía trong, Tuấn Anh dùng thanh kim loại đập một nhát vào sau đầu bà. Bà Nụ bật dậy, ôm đầu, chửi mắng Tuấn Anh thì đối tượng chạy ra cổng.

Lo sợ bà Nụ sẽ kể cho mọi người biết, gã cháu nội bất nhân đã quay vào và vụt liên tiếp nhiều nhát vào đầu và người bà. Thấy bà nội ngã xuống giường, Tuấn Anh dùng chăn chùm lên mặt bà, ghì chặt đến khi bà không còn động đậy. Sau đó, Tuấn Anh lục túi bà để tìm tiền nhưng không có.

Chiều cùng ngày 27/11/2019, con dâu bà Nụ gọi mẹ dậy ăn cơm mới phát hiện bà đã tử vong. Các con cháu bà Nụ lau người, thay quần áo cho bà thì thấy sau đầu bà có vết rách da đầu. Cho rằng bà Nụ bị ngã mà chết nên gia đình đã tổ chức lễ tang.

Nhận tin báo về việc bà Nụ chết đột tử, trên cơ thể có nhiều vết thương ở vùng đầu và tay, Công an xã Phú Minh đã báo cáo Công an huyện Sóc Sơn. Vào cuộc điều tra, ngày hôm sau, 28/11/2019, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt khẩn cấp Đỗ Tuấn Anh về hành vi giết người và cướp tài sản.

Tại phiên xét xử sáng 11/11, HĐXX – TAND TP Hà Nội nhận định hành vi của Tuấn Anh là nghiêm trọng, tàn ác cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. HĐXX đã tuyên phạt Tuấn Anh mức án tử hình cho tội "Giết người" và 3 năm tù cho tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình.

T.Sơn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật