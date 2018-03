Phan Sào Nam đưa cả dì ruột vào đường dây đánh bạc

Cơ quan điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (SN 1979, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP VTC Truyền thông trực tuyến - VTC online), Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và Hoàng Thành Trung (SN 1978, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, nguyên Trưởng phòng Công ty VTC công nghệ và nội dung số - VTC Intecom) bàn bạc thực hiện.

Phan Sào Nam khi chưa bị bắt.

Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT xác định nhiều đối tượng tích cực giúp sức cho hành vi phạm tội của Phan Sào Nam, Hoàng Thành Trung và Nguyễn Văn Dương ở các Cty như: Công ty CP UDIC, Cty Nam Việt, Công ty Cổ phần Viễn thông và Giải trí số Việt Nam, Cty VTC online, Cty CNC.

Cụ thể, tại Công ty CNC gồm các đối tượng tham gia: Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm thanh toán), Phạm Tuấn Anh (Trưởng phòng kỹ thuật vận hành), Đoàn Thị Thu Hà (Kế toán), Hoàng Đại Dương (nhân viên Công ty UDIC của Nguyễn Văn Dương)…

Tại Công ty VTC online gồm các đối tượng tham gia: Lê Văn Kiên (Kế toán trưởng), Phan Anh Tuấn (Phó Giám đốc công nghệ)…

Tại Công ty Nam Việt gồm: Đỗ Bích Thủy (Giám đốc), Phan Thu Hương (thành viên góp vốn, dì ruột của Phan Sào Nam), Kim Thanh Thủy (Trưởng phòng Core), Phạm Trọng Tài (Trưởng phòng Mobi), Nguyễn Việt Cường (lập trình web), 25 đại lý cấp 1…

Tính đến ngày 16/3/2018, Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 bị can, trong đó 41 bị can bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, 4 bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can tội rửa tiền và 1 bị can tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn. Điều đáng nói, trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ có sự tham gia của ông Nguyễn Thanh Hoá.

Theo Tiền Phong