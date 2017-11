Phẫn nộ những vụ bảo vệ nhà trường xâm hại học sinh gây hoang mang dư luận

Nỗi khiếp sợ ấy đã khiến những đứa trẻ đáng thương phải sống trong nỗi ám ảnh, thậm chí không còn muốn đến trường. Đây là sự việc rất đau lòng, nhất là lại xảy ra trong môi trường sư phạm, là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề bảo vệ trẻ em.

Ngày 8/11, tại TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên 16 năm tù đối với bị cáo Lang Thanh Duẩn (58 tuổi, ngụ xã Ea Pô, huyện Cư Jút - nguyên là nhân viên bảo vệ trường Tiểu học Nguyễn Huệ) về tội Hiếp dâm trẻ em và Dâm ô với trẻ em.

Theo cáo trạng, Duẩn làm nhân viên bảo vệ của trường Tiểu học Nguyễn Huệ từ năm 1996 đến ngày bị bắt.

Từ đơn tố cáo của một phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Huệ về việc ông Lang Thanh Duẩn có hành vi hiếp dâm đối với con em của họ. Ngay sau khi tiếp nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và đã tiến hành mời ông Duẩn lên làm việc. Đồng thời tiến hành đưa cháu L.T.H (học sinh lớp 5, con của phụ huynh có đơn tố cáo) đi giám định.

Khu nhà vệ sinh của nhà trường, nơi đối tượng Duẩn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với các học sinh

Theo kết quả giám định, cháu H. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nhiều lần. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện ông Duẩn đã nhiều lần có hành vi dâm ô đối với một học sinh khác trong nhà trường.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, ban đầu tại cơ quan điều tra, ông Duẩn đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của đối tượng, ông này đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu H. và sàm sỡ đối với một học sinh nữ khác. Tất cả hành vi này đều được Duẩn thực hiện tại nhà vệ sinh của nhà trường.

Sáng 27/4, tại Hà Nam, Công an huyện Kim Bảng khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Văn Hưởng (59 tuổi, nhân viên bảo vệ tại một trường tiểu học) để điều tra về hành vi Dâm ô trẻ em.

Ông Hưởng trước khi bị bắt giữ.

Trước đó, nhiều phụ huynh gửi đơn tố cáo ông Hưởng có hành vi xâm hại nhiều bé gái tiểu học.

Người thân ông Hưởng đã đến từng nhà nạn nhân xin lỗi và gửi quà bồi thường tinh thần nhưng không được chấp nhận. Nhà trường sau đó tạm đình chỉ công tác nhân viên bảo vệ này.

Trước đó, ngày 29/3, công an ra quyết định khởi tố vụ án. Cảnh sát xác định ông Hưởng đã có hành vi đồi bại với nhiều học sinh tiểu học, độ tuổi từ 6-11.

Trung tá Lê Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, cho biết tại cơ quan điều tra, bị can không thừa nhận hành vi đã gây ra. "Nhưng căn cứ vào tài liệu liên quan và việc thu thập thêm từ các nhân chứng, cơ quan công an đã đủ chứng cứ và chính thức khởi tố bị can", trung tá Tuấn nói.

Tháng 4/2016, tại Lào Cai, Công an huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, vừa quyết định khởi tố bị can Đỗ Văn Nam (sinh năm 1981), bảo vệ trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học La Pán Tẩn, về hành vi dâm ô trẻ em.

Đỗ Văn Nam tại cơ quan điều tra

Từ năm 2014 đến thời điểm bị phát hiện, bị can lợi dụng việc làm bảo vệ, dùng kẹo, bim bim dụ dỗ học sinh vào phòng rồi xâm hại các em.

23 nạn nhân đều là người dân tộc, học lớp 4 và lớp 5. Tuy nhiên, Công an huyện Mường Khương cho rằng, con số này có thể chưa chính xác vì một số em chưa dám tố cáo vì sợ hãi.

Trên thực tế, vụ việc diễn ra trong thời gian dài và chỉ được phát hiện khi một số em không dám đi học. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về vấn đề bảo vệ an toàn cho học sinh tại các trường học.

Trước đó, 21/4/2014 tại Khánh Hòa, thượng tá Hồ Anh Thư - Phó Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, khởi tố vụ án hình sự dâm ô trẻ em xảy tại Trường Tiểu học K.B. (xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Trường Tiểu học K.B nơi xảy ra vụ bảo vệ dâm ô học sinh lớp 1, lớp 2