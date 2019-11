Phẫn nộ bé 8 tuổi bị đánh bầm tím mặt vì nghi trộm gà

VKSND quận 7 (TP.HCM) đang nghiên cứu hồ sơ vụ án cố ý gây thương tích do Tô Nguyễn Hoàng Anh Tuấn gây ra đối với 2 bé trai 8 tuổi và 6 tuổi, cùng ngụ Chung cư Belleza , phường Phú Mỹ, quận 7.

Trước đó, ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 đã ban hành kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND quận 7 đề nghị truy tố Tuấn về tội cố ý gây thương tích theo điểm c khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Bé trai 8 tuổi bị đánh phù nề vùng đầu vì nghi ăn trộm gà. Ảnh: GĐVN

Trước đó, theo Thanh Niên đưa tin, chiều 13/6, ông Trần Mạnh Hùng (ngụ chung cư Belleza, Q.7) đưa hai con trai xuống sân sau chung cư chơi rồi đi ra quán gần đó ngồi. Do hiếu động, bé T.M.C cùng em trai có lùa đàn gà của một người đàn ông ở khu vực này.

Khi nghe điện thoại của con, ông Hùng chạy lại khu vực trên thì không thấy con trai mình đâu mà chỉ gặp một người đàn ông nuôi gà đang có thái độ rất tức giận. Ông Hùng muốn nói chuyện hòa giải nhưng người này vẫn tỏ ra hung hăng và cho rằng bé C. bắt trộm 7 con gà con, yêu cầu ông bồi thường.

Chạy đi tìm con, ông Hùng tá hỏa phát hiện C. bị chấn thương vùng mặt: mặt, tai, mắt sưng húp, chảy máu miệng và mũi. Ngay sau đó, ông báo bảo vệ, công an địa phương để xử lý và đưa con đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả, bé C. bị đa chấn thương phần mềm vùng đầu mặt. Ngay sau đó ông Hùng đến Công an P.Phú Mỹ, Q.7 trình báo sự việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an phường Phú Mỹ đã có mặt và đưa người đàn ông này về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an phường Phú Mỹ, ông Tuấn cũng đã thừa nhận hành vi dùng tay tát liên tục vào mặt cháu bé nhiều lần...

Hiện trường nỡi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Niên

Bố của cháu bế cho biết thêm, hai ngày sau khi bị hành hung, con trai ông bị bầm tím khắp mặt, tai, có dấu hiệu bất ổn về tâm lý như bỗng dưng bật khóc, thường xuyên thức giấc, không dám ngủ một mình.

Sau khi con trai bị hành hung, ông Mạnh Hùng đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội để người dân ở chung cư và cha mẹ có con hiếu động biết mà chú ý trông chừng con cái cẩn thận hơn.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM): “Việc đánh trẻ em là sai. Đối tượng này đã vi phạm vì có hành vi xâm hại đến thân thể trẻ em. Do đó hội bảo vệ quyền trẻ em đề nghị cơ quan công an nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc”, luật sư Nữ cho biết.

