Phá 'tập đoàn' ma tuý lớn nhất Thừa Thiên Huế của vợ chồng Lâm Đại Phi

Thu giữ lượng ma túy lớn nhất tại Thừa Thiên - Huế từ trước đến nay

Chiều 24-6, nguồn tin riêng của Báo Công an TP.HCM từ các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Đại Phi và vợ là Đỗ Thị Kim Phượng (đều SN 1986, ngụ tổ 10, KV4, P.Hương Sơ, TP.Huế); Phạm Văn Phương (SN 1996, ngụ P.Trường An, TP.Huế); Nguyễn Ngọc Anh Duy (SN 1990, ngụ P.Thủy Xuân, TP.Huế) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Đỗ Thị Kim Phượng.

Theo điều tra, cuối năm 2017, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Cảnh sát ma túy) Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện đường dây buôn bán ma túy lớn, liên quan đến nhiều đối tượng tại Thừa Thiên – Huế, TPHCM và một số tỉnh, thành. Trong đó nổi lên 2 đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là vợ chồng Phi - Phượng.

Sau đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh giao cho CATP.Huế xác lập chuyên án để đấu tranh; Phòng Cảnh sát ma túy tiếp tục xác minh. Ngày 10-6-2019, CATP.Huế bắt Phượng khi đang đi xe taxi để bán ma túy cho các đối tượng khác. Khi phát hiện công an, Phượng ném ma túy xuống đường phi tang. Đối tượng rất ngoan cố, không khai báo. Cơ quan công an tạm giữ Phượng và một số đối tượng liên quan để điều tra.

Khi vợ bị bắt, Phi bỏ trốn khỏi địa phương và ẩn mình. Vụ án gặp nhiều khó khăn. Ban Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu quyết tâm phá án và Phòng Cảnh sát ma túy tiếp nhận chuyên án để truy bắt đối tượng.

Lúc 1 giờ ngày 19-6, các trinh sát bắt được Phi tại Huế. Khám xét khẩn cấp nhà ở, lực lượng công an thu giữ hơn 2,1kg ma túy đá; 2.160 viên ma túy tổng hợp hiệu WY; 8,8g ma túy dạng khay (bột); hơn 20 thanh kiếm, mã tấu, 1 roi điện và các tang vật liên quan.

Đối tượng Lâm Đại Phi - kẻ cầm đầu đường dây ma túy.

“Phòng bay Đại Phi” khủng chuyên tổ chức tiệc ma túy

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và phương tiện thiết bị, dụng cụ cần thiết, Ban Chuyên án đã vào tận cùng sào huyệt ma túy này khi phải qua nhiều phòng, nhiều lớp cửa, các đối tượng cảnh giới và nhiều camera giám sát. Thật không ngờ giữa lòng TP.Huế cổ kính, trầm mặc lại có một căn nhà khang trang, kiên cố được bày bố như ma trận để điều hành đường dây ma túy và hoạt động gần 2 năm qua.

Đặc biệt, vợ chồng Phi xây dựng, bố trí một phòng lớn gọi là “phòng bay Đại Phi” làm điểm đáp của các con nghiện, dân chơi tiệc tùng, ăn nhậu, ma túy, thác loạn tập thể… không khác nào quang cảnh một số vũ trường. Vợ chồng Phi cùng đàn em, dân chơi thường “lives tream” (phát trực tiếp các buổi “bay”, tiệc tùng lên mạng xã hội từ căn phòng này.

Qua đấu tranh khai thác, hồ sơ tư liệu cho thấy, vợ chồng Phi còn tổ chức hoạt động xã hội đen, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ và sẵn sàng cùng đồng bọn, đàn em “thanh toán”, xiết nợ đối với các “đại lý” ma túy, các con nghiện nợ tiền ma túy hay “đắc tội”…

Vợ chồng Lâm Đại Phi luôn chơi trội, tổ chức tiệc ma túy cho dân chơi, con nghiện trong căn phòng này.

Phi từng làm nhân viên tại một vũ trường ở TP.HCM sau đó nghiện ma túy rồi lãnh án tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Ra tù, Phi trở về Huế làm nghề thợ sắt. Thời gian ở TP.HCM, Phi quen biết với nhiều đối tượng giang hồ, các “mối” ma túy nên tính toán hoạt động mua bán ma túy tại Huế.

Phi móc nối với nhiều đối tượng ở TP.HCM và các tỉnh, thành, kết giao giang hồ, đàn em hình thành tổ chức tội phạm quy mô. Chúng mua ma túy đá, ma túy tổng hợp từ TP.HCM đưa về Huế sử dụng và tiêu thụ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý; mở rộng xác minh, điều tra nhiều đối tượng có liên quan trên phạm vi toàn quốc.

Việc phá chuyên án và bắt giữ các đối tượng trong đường dây ma túy lớn, số lượng tang vật lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế thể hiện chiến công xuất sắc, tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm. Người dân địa phương rất đồng lòng, ủng hộ. Suốt 2 năm qua, Phòng Cảnh sát ma túy và CATP.Huế đã rất vất vả để làm rõ đường dây ma túy khủng này.

Vợ chồng Lâm Đại Phi và Đỗ Thị Kim Phượng.

Các đối tượng cơ bản đều là những thành phần "xã hội", nằm trong hồ sơ quản lý, “tầm ngắm” của công an địa phương. Và để xác định hành vi phạm tội và phục vụ chuyên án nên cần phải đủ thời gian, chứng cứ thuyết phục để bắt quả tang, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

