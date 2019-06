Phá sòng bạc trong chung cư hạng sang do Long "râu" cầm đầu

Tối 25-6, Công an quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh tiến hành lấy lời khai một số đối tượng tham gia sát phạt trong sòng bài được đặt tại một căn hộ trên tầng 20, tòa nhà The Prince Residence (số 17-19-21, Nguyễn Văn trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) do Nguyễn Quang Hoàng Long (tự Long “râu”, SN 1980, quê Lâm Đồng) cầm đầu để làm rõ hành vi “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Địa điểm này mỗi ngày thu hút hàng chục con bạc đến tham gia sát phạt

Trước đó khoảng 15h cùng ngày, hàng chục cán bộ chiến sĩ Công an quận Phú Nhuận bất ngờ kiểm tra hành chính căn hộ trên tầng 20, tòa nhà The Prince Residence do Long “râu” thuê.

Tại phòng, quanh bàn Poker, gần 20 người đang say sưa sát phạt. Phát hiện Công an, nhiều con bạc định tháo chạy nhưng các cửa thoát đã bị các tổ hình sự ngăn chặn.

Công an quận Phú Nhuận thu giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc. Lời khai ban đầu của các đối tượng, Long “râu” đứng ra thuê căn hộ trên sau đó đặt bàn đánh bạc với hình thức bài poker thu hút hàng chục con bạc từ các nơi tìm đến, trong đó có cả người nước ngoài.

Không sử dụng tiền mặt, các con bạc sử dụng các phỉnh có giá trị tương đương từ 50 ngàn đến 25 triệu đồng.

Sau khi kết thúc cuộc chơi, các phỉnh này được qui đổi ra tiền mặt và Long “râu” chuyển khoản cho các con bạc, mỗi ván Long “râu” thu 5% tiền xâu. Thời điểm kiểm tra, Công an quận Phú Nhuận thu giữ số phỉnh tương đương 100 triệu đồng.

Thời gian hoạt động của sòng bạc này từ 11h đến 23h đêm, mỗi ván poker khoảng 5’ nên số phỉnh tại sòng bạc này được sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần trong ngày. Vì thế số tiền các con bạc ăn thua tại sòng bạc này lên đến hàng trăm triệu đồng.

Công an quận Phú Nhuận tiếp tục làm rõ vụ việc.

