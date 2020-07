Phá đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm 30 ngàn USD ở Sài Gòn

Nguồn thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự cho hay, vừa khám phá 1 đường dây mại dâm cao cấp quy tụ toàn người mẫu, diễn viên… đi khách ở khu vực Sài Gòn.

Theo đó quá quá trình điều tra, theo dõi trong thời gian dài, cmới đây cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phối hợp Công an phường Bến Thành (quận 1) bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính 1 khách sạn tại trung tâm quận 1. Tại 3 phòng của khách sạn này, công an bắt quả tang 3 cặp nam - nữ đang thực hiện hành vi mua - bán dâm.

Lục Triều Vỹ, tú ông cầm đầu đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm

Các chân dài đi khách được xác định là người mẫu, đặc biệt trong đó có 1 trường hợp là hoa hậu thế giới người Việt tại 1 nước cách đây vài năm. Và giá đi khách của các cô này từ 10 - 30 ngàn USD/lượt.

Từ khai báo của các chân dài và qua trình củng cố hồ sơ, sau đó, cơ quan Công an đã bắt đối tượng có vai trò môi giới là Lục Triều Vỹ (SN 1993, quê Đà Nẵng, tạm trú quận 7).

Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Phước An

Vietnamnet

