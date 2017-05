Phá án vụ giết tình nhân, phi tang cách đây 2 năm thế nào?

Hoàng Trọng Đông được di lý về Bà Rịa - Vũng Tàu tối 20/5 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Đầu tháng 4/2017, tại một bãi đất trống ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, người dân phát hiện một thi thể bọc trong túi nilông đã phân hủy hoàn toàn.

Qua khám nghiệm, công an xác định thi thể là phụ nữ nghi bị giết hại trong một vụ án mạng và chết khoảng 2 năm. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã giám định ADN và thông báo truy tìm người nhà bị hại. Nạn nhân được xác định là chị N.T.M.T (sinh năm 1980, trú tại TP.HCM).

Theo điều tra ban đầu, Đông và T. phát sinh tình cảm yêu đương khi hai người đang ở TP.HCM.

Đến cuối tháng 6/2015, do ghen tuông nên trong một lần ở cùng nhau tại nhà trọ, Đông đã dùng tay siết cổ T. đến chết. Sau khi gây án, Đông đã để thi thể T. trong phòng một ngày, rồi dùng xe máy chở thi thể từ TP.HCM về huyện Tân Thành phi tang ở một khu vực hoang vắng.

Việc phá được vụ án giết người do nghi can Hoàng Trọng Đông thực hiện khá phức tạp và khó khăn vì manh mối hầu như không có gì. Thế nhưng bằng sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ PC45 - Công an Bà Rịa - Vũng Tàu, chỉ sau hơn hai tháng phát hiện thi thể bị hại đã bắt được nghi phạm.

Sau khi đăng tải tìm kiếm thân nhân của thi thể, nhiều trường hợp có người thân mất tích đến nhận dạng. PC45 phải sàng lọc kỹ càng, xem xét các yếu tố nhận dạng. Sau cùng, xác định khả nghi là chị N.T.M.T. qua nhận dạng đôi bông tai, PC45 đã cho giám định ADN. Kết quả đúng thi thể đó là chị T.

Từ đó, PC45 tiếp tục rà soát các mối quan hệ của chị này là nổi lên nhất là Hoàng Trọng Đông. Bởi vì cùng thời điểm mất tích, Đông đã bỏ trốn khỏi TP.HCM.

Sau một thời gian ngắn, PC45 đã xác định được Đông đã về quê ngoại ở Sóc Sơn, Hà Nội. Thế nhưng khi đến đây, Đông lại sang nhà bà con ở xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, Đông làm nghề xẻ gỗ thuê và có sống chung với một người phụ nữ.

Khi PC45 bắt giữ, Đông rất bất ngờ vì không nghĩ rằng, sau hai năm gây án, thi thể phi tang ở địa điểm cách nơi gây án cả trăm cây số mà vẫn bị phát hiện.

Ban đầu, Đông chối tội nhưng sau đó, với những chứng cứ thuyết phục, Đông đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết người, phi tang.

Đông khai nhận, sau khi phi tang thi thể tình nhân, đã chiếm đoạt chiếc điện thoại của chị T. và đem chiếc xe máy cùng giấy tờ đi thế chấp ở một tiệm cầm đồ lấy hơn 20 triệu đồng tiêu xài.

