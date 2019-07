Ông Trần Bắc Hà chết ảnh hưởng như thế nào đến vụ án?

Sáng 18/7, ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch Ngân hàng BIDV được xác định đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện. Trước đó, ông Hà đang bị tạm giam để điều tra sai phạm trong hoạt động ngân hàng tại BIDV.

Ông Trần Bắc Hà, bị can đang bị điều tra trong vụ án hình sự đã qua đời, vậy việc điều tra sẽ được tiếp tục như thế nào?.

Ông Trần Bắc Hà thời còn làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch BIDV. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội), có thể nói rằng thông tin về việc ông Trần Bắc Hà tử vong trong trại tạm giam là thông tin khá bất ngờ với nhiều người. Cái chết của ông Hà cũng sẽ gây khó khăn cho cơ quan điều tra và các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra, giải quyết vụ án.

Hiện đây là vụ án lớn, phức tạp và có nhiều tình tiết cần được làm rõ, việc bị can tử vong trong quá trình điều tra có thể làm cho nhiều tình tiết của vụ án khó có thể làm rõ...

"Trong tình huống này, cơ quan điều tra cần phải làm rõ các tình tiết của vụ án thông qua các tình tiết, chứng cứ khác.

Theo quy của pháp luật thì nếu trong một vụ án hình sự mà có một bị can, bị cáo duy nhất mà bị can, bị cáo đó đã chết, không có đồng phạm khác thì vụ án sẽ bị đình chỉ giải quyết.

Còn đối với vụ án mà có nhiều bị can, có đồng phạm thì việc một bị can chết trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì vụ án vẫn được tiếp tục giải quyết để tiếp tục xử lý đối với các đồng phạm khác theo quy định pháp luật", luật sư Cường nhấn mạnh.

Cũng theo luật sư Cường, đối với trách nhiệm hình sự, khi giải quyết vụ án này, tòa án sẽ xem xét trách nhiệm hình sự của các đồng phạm còn lại, loại trừ trách nhiệm hình sự đối với bị can, bị cáo đã chết. Tuy nhiên, vẫn xem xét trách nhiệm dân sự đối với bị can, bị cáo đã chết nếu người này có để lại tài sản và có trách nhiệm, nghĩa vụ do hành vi vi phạm pháp luật trước đó gây ra.

Theo nguyên tắc của Bộ luật dân sự về chia thừa kế thì nếu người chết có để lại di sản thì sau khi thanh toán nghĩa vụ do người chết để lại mà tài sản vẫn còn thì mới chia thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Bởi vậy, trong trường hợp kết quả giải quyết cuối cùng của tòa án kết luận ông Hà có lỗi trong quản lý kinh tế, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức thì ông này không phải chịu trách nhiệm hình sự (do đã chết) nhưng tòa án vẫn có thể tuyên trách nhiệm dân sự để đảm bảo bằng những tài sản do ông này để lại (nếu có, nếu còn).

Hoàng Duyên

