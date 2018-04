Ông lão 70 tuổi bị tố xâm hại cháu bé lớp 3

Chị T ôm cháu H kể lại sự việc. Ảnh: N.Hưng

Ông lão bị tố xâm hại bé gái

Thông tin từ Công an xã Hà Hải (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cho biết, tối 13/4, Ban Công an xã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình chị M.T.T (SN 1973, ở địa phương) về việc cháu V.T.H (SN 2007, con gái chị T, hiện học lớp 3) bị người hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần. Theo đơn tố cáo, trưa 13/4, chị T đang đi làm thì nhận được điện thoại của con gái thứ hai thông báo em gái út bị xâm hại tình dục. Về nhà, chị T gặng hỏi con gái thì được biết, trưa cùng ngày, sau giờ tan học, cháu H đi học về cùng mấy bạn qua ngõ nhà ông N.M.C (70 tuổi) thì bị ông này kéo tay vào trong nhà rồi chốt cửa lại.

Thấy vậy, các bạn học cháu H chạy về báo tin cho chị gái của cháu. Theo lời cháu H, đây không phải là lần đầu cháu bị xâm hại. Theo đó, nhiều buổi cháu đi học về qua ngõ đều bị ông C kéo vào nhà sờ mó. Sau đó, ông C cho cháu tiền, bánh kẹo, trái cây và dặn không được nói cho ai. “Cháu H kể, mỗi lần đi học về thì thường bị ông C lôi vào nhà, khi thì dẫn cháu lên tầng, khi thì ở trong bếp, lúc lại ra ngoài vườn rồi hôn hít, cởi đồ của cháu... Con bé có biết gì đâu, nó không được như những đứa trẻ bình thường cùng lứa tuổi. Bởi khi mang thai cháu H, tôi phải ra Hà Nội điều trị đau mắt nên uống thuốc quá nhiều khiến cháu sinh ra có biểu hiện của việc chậm phát triển não hơn những đứa trẻ khác. Nghĩ mà xót xa”, chị T nói.

Chiều 13/4, chị T và con gái thứ hai đã tổ chức theo dõi gần nhà ông C để tìm bằng chứng. “Mẹ con tôi chia nhau ra theo dõi. Tôi đứng bên nhà hàng xóm gần nhà ông C, còn con gái thứ hai thì chạy ra phía sau nhà. Đúng như lời cháu nó kể, khi cháu H đi học về đến ngõ nhà ông C thì bị ông ấy lôi vào nhà và khoá cổng lại. Tôi chạy lại nhưng không thấy cháu đâu, gọi 2-3 phút cũng không thấy ông C trả lời. Trong khi đó, con gái thứ hai của tôi ở phía sau đã phát hiện ông C đang ôm em gái nên lấy điện thoại ra quay được cảnh đó. Tôi hô hoán mọi người thì ông C mới chịu ra mở cửa. Trước sự việc trên, gia đình tôi đã làm đơn trình báo đến Công an xã và chính quyền địa phương để làm rõ sự việc”, chị T cho biết.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hà Hải cho biết: “Nhận được đơn tố cáo, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã xác minh. Tuy nhiên, do sự việc có tính chất phức tạp và nhạy cảm nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Hà Trung điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện Công an huyện vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc", ông Mỹ thông tin.

Có hay không hành vi dâm ô?

Để làm rõ vụ việc chúng tôi đã liên hệ với ông C. Qua trao đổi ông C khẳng định không có việc ông hãm hiếp cháu H như đơn tố cáo và mong công an làm rõ. Hiện ông đang ở với vợ ba và có 2 con gái (con đầu học lớp 10, con nhỏ lớp 6). Ông C kể lại: “Chiều 13/4, tôi đang nấu cơm thì nghe tiếng cháu H gọi xin quả vú sữa. Ngay sau đó, cháu H chạy thẳng ra sau vườn, còn tôi trèo lên cây hái quả cho cháu. Lúc đó cháu H chủ động kéo ghế bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Vừa lúc đó, mẹ cháu H la tôi hiếp dâm nên hàng xóm kéo đến rất đông”.

Ông C cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc, các con của ông đang học bài trên tầng 2, thấy ồn ào nên hai cháu cũng xuống chứng kiến sự việc. “Tôi thừa nhận cháu H có hay vào nhà tôi cùng với mấy cháu nữa để xin hoa quả. Cháu H là người chậm hơn các cháu khác nên tôi thường xuyên ưu tiên cho nhiều quả hơn. Còn việc cho quà để hãm hiếp cháu thì không bao giờ có. Tôi cũng mong cơ quan công an làm sáng tỏ việc này”, ông C nói.

Ông Đào Văn Trường - Trưởng Công an xã Hà Hải cho biết: “Sau khi xem đơn của chị T và thu thập chứng cứ có liên quan, Công an xã nhận thấy sự việc phức tạp nên đã báo cáo lên Công an huyện Hà Trung. Sau đó, Công an xã phối hợp cùng Công an huyện mời gia đình chị T, cháu H và ông C lên Công an xã để tìm hiểu, xác minh. Hiện Công an huyện Hà Trung vẫn chưa thông báo kết quả. Sự việc dâm ô trẻ em của ông C có thực hay không thì phải chờ phía Công an huyện điều tra, xác minh rồi kết luận”.

Cũng theo ông Trường, Công an xã đã phối hợp cùng với Công an huyện Hà Trung đưa cháu H đi giám định y tế. Theo kết luận giám định: "Tại thời điểm giám định pháp y, cháu H không có thai, màng trinh giãn rộng, không tìm thấy vết rách...".

Chị T cho biết: “Sau khi tôi phát hiện sự việc và gửi đơn lên Công an xã, gia đình ông C có qua nhà tôi vài lần. Họ yêu cầu tôi rút đơn tố cáo về và hai gia đình tự giải quyết với nhau. Gia đình tôi nhất quyết không chịu thì họ cũng về luôn. Tiền, bông tai, ông C cho cháu H, chúng tôi đã nộp lên công an hết rồi”.

Ngọc Hưng - Viết Huy

