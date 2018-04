Ớn lạnh khi xem cách sản xuất cà phê nhuộm than pin

Ngày 15/4, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Thanh tra Sở NN - PTNT tỉnh Đắk Nông đột nhập vào cơ sở chế biến cà phê bột của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (đóng tại thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở này đang cho nhân công dùng dung dịch hỗn hợp nước và pin để ngâm, tẩm, nhuộm đen phế phẩm cà phê. Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với ngành chức năng lập biên bản, niêm phong 21,265 tấn phế phẩm cà phê đã ngâm, tẩm nhuộm đen và được đóng bao bì, 40 lít dung dịch, 35kg pin bị đập dẹp, 192kg lõi, nắp và vỏ pin.

Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết quá trình điều tra, bà Loan thừa nhận đã có hành vi sử dụng pin đập dập hòa vào nước sau đó ngâm tẩm vỏ cà phê, cà phê phế liệu rồi phơi khô đóng bao.

Cơ quan công an đã triệu tập bà Loan, ông Nguyễn Xuân Bảo (chồng bà Loan) và Ngô Ngọc Sơn (người trực tiếp thực hiện hành vi nhuộm tẩm) lên làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng quanh co, ngoan cố chưa chịu khai nhận mục đích của việc nhuộm tạp chất với than pin để làm gì. Do đó, cơ quan công an đang khẩn trương huy động toàn bộ lực lượng để đấu tranh với các đối tượng, đồng thời điều tra từ những người cung cấp phế phẩm, tài xế chở hàng và người mua sản phẩm. Bước đầu bà Loan khai nhận bán 3 tấn tạp chất như trên cho một người ở tỉnh Bình Phước nên đang phối hợp với công an các địa phương để thu giữ vì đây là vật chứng của vụ án.

Ông Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho rằng nếu sản phẩm này đưa vào sử dụng cho con người thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, do đó UBND tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, sớm xác định mục đích, có hay không có việc mua bán để phối hợp ngăn chặn.

Theo Cao Nguyên - Tấn Nguyên (Nld.com.vn)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật