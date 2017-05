Ðội lốt em trai, trốn truy nã 19 năm

Dưới cái tên Nguyễn Văn Bạo, Kiên xin làm bảo vệ hợp đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện An Lão, còn vợ Kiên cũng đổi tên từ Phan Thị Mến thành Phan Thị Hằng, làm cấp dưỡng cho trường mầm non ở huyện An Lão (Bình Định).

Sau 19 năm lẩn trốn, tháng 4-2017, Nguyễn Văn Kiên đã bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) Công an tỉnh Lào Cai bóc trần bộ mặt thật. Ngày 29/4, đơn vị đã hoàn tất các hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Văn Kiên.

Ngày 20-6-1998, tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, Công an huyện Bảo Thắng bắt quả tang Nguyễn Văn Hiển (trú tại Làng Bông, xã Xuân Quang) đang có hành vi vận chuyển 3kg thuốc phiện đi tiêu thụ. Quá trình điều tra, Hiển khai nhận số thuốc phiện trên của Thào A Tùng, trú tại thôn Cốc Pục, xã Xuân Quang. Tại thời điểm đó, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định truy nã đối với Tùng. Sau khi bị bắt giữ, Tùng khai Nguyễn Văn Kiên (trú tại Làng Bông) là anh trai ruột của Hiển, có liên quan trong vụ mua bán trái phép chất ma túy trên.

Về phía Kiên, sau khi thực hiện hành vi phạm tội cũng không có mặt tại địa phương. Căn cứ vào hồ sơ, tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định truy nã Kiên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sau khi Phòng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Lào Cai được thành lập, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, xác minh, truy bắt đối tượng Kiên. Vào thời điểm đó, những người sống xung quanh chỉ biết rằng, Mến - vợ Kiên đang mang thai. Sau khi Kiên bỏ đi, Mến cũng bế con về nhà bà ngoại, sau đó “biệt vô âm tín”.

Thượng tá Đỗ Mạnh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát TNTP, Công an tỉnh Lào Cai và Trung tá Vũ Văn Hạnh cùng các thành viên Đội 2 một lần nữa dựng lại toàn bộ lai lịch, nhân thân của Kiên cũng như họ hàng của Phan Thị Mến.

Trong quá trình xác minh, tổ trinh sát đã gặp không ít khó khăn vì thời điểm vụ án xảy ra quá lâu, khi tra cứu trong hồ sơ tư pháp, cũng không thấy vợ chồng Kiên đăng ký khai sinh cho con; đồng thời, người thân của vợ chồng Kiên đã thay đổi rất nhiều về địa bàn sinh sống...

Với quyết tâm truy bắt đối tượng đến cùng, việc xác minh được thực hiện ở rất nhiều địa phương, như Nam Định, Hà Nam, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Gia Lai và Lào Cai. Đặc biệt, trong gia đình của Kiên và Mến có biến cố lớn dẫn đến việc xác minh, truy bắt Kiên có những giai đoạn tưởng chừng như đi vào bế tắc.

Ban chuyên án đã đánh giá, nhận định đối tượng đã tạo được vỏ bọc vững chắc, từ đó đưa ra hướng xác minh phù hợp cho từng kế hoạch trong từng giai đoạn cụ thể. Tổ công tác về quê của Kiên xác định, Nguyễn Văn Kiên, tức Nguyễn Văn Bạo hiện đang làm bảo vệ hợp đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện An Lão, tỉnh Bình Định, còn vợ là Phan Thị Hằng (tức Phan Thị Mến) đang làm cấp dưỡng cho trường mầm non cùng huyện.

Trưa 19-4-2017, tổ công tác phối hợp với địa phương cho mời Kiên (tức Bạo) về trụ sở Công an huyện để làm việc. Trung tá Vũ Văn Hạnh nhớ lại: Nguyễn Văn Kiên rất bình tĩnh, mặt tỉnh queo, khẳng định không liên quan đến vụ án và cho rằng, công an bắt nhầm người. Sau khi tạm giữ Kiên, tổ công tác đến nơi vợ của Kiên đang làm việc và thông báo, Bạo chính là Kiên, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy và yêu cầu nhà trường hợp tác.

Bằng sự mưu trí của tổ công tác và các tài liệu thu thập được, cộng với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, Nguyễn Văn Kiên đã phải cúi đầu thừa nhận việc đội lốt em trai của mình là Nguyễn Văn Bạo để làm ăn, sinh sống và trốn tránh sự truy bắt của pháp luật. Vợ Kiên đã lấy tên là Phan Thị Hằng, sau đó cắt khẩu từ Sơn Hà, Bảo Thắng, cùng 2 con vào huyện An Lão, Bình Định và nhập khẩu cho Kiên bằng giấy đăng ký kết hôn được cấp lại...

Theo Lào Cai Online