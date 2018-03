Nữ Việt kiều bắt cóc 2 cháu bé đòi chuộc 50.000 USD khai gì?

Nghi phạm Hương tại cơ quan công an

Điều tra ban đầu xác định, Trương Thanh Hương (Việt kiều Mỹ, 50 tuổi) là một trong các đối tượng chủ mưu của vụ bắt cóc). Hai bé gái bị bắt cóc hiện đang học ở một trường Trường quốc tế ở TP.HCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Trần Hoàng (Việt kiều Mỹ, cha ruột của 2 bé gái) trước đây có quen một cô gái người Việt, sau đó có 2 con (bé A. và bé N.) với người này. Tuy nhiên, sau khi chia tay, 2 bé gái được mẹ ông Hoàng đón về ở chung và chăm sóc.

Một thời gian sau, ông Hoàng quen với người phụ nữ khác. Người này có chị là bà Hương. Vì vậy bà Hương và gia đình ông Hoàng có mối quen biết. Thỉnh thoảng về Việt Nam, bà Hương đến ở tại nhà ông Hoàng.

Theo lời khai ban đầu của bà Hương, bà Hương bị tổ chức khác đứng đằng sau khống chế, ép buộc thực hiện vụ bắt cóc. Để thực hiện hành vi bắt cóc hai cháu bé, ngày 7/3, bà Hương nhờ D. (15 tuổi, người giúp việc của gia đình ông Hoàng), đến trường đón 2 cháu bé. Do thường xuyên đón 2 bé nên cô giáo biết mặt D. và cho phép người giúp việc này đưa 2 bé đi.

Khi ra khỏi cổng trường được một đoạn, một người lái xe ôm khoảng 40 tuổi chở 2 bé và người giúp việc đến phòng trọ ở Q.Bình Tân (phòng trọ này được bà Hương thuê từ 1/12/2017). Sau đó nhóm của Hương nhắn 4 tin nhắn và gửi đoạn video về cho ông Hoàng với nội dung: “Hai bé nói nhớ bà nội và ba, nói ba mang tiền tới đón con về đi”. Sau khi gửi clip và 4 tin nhắn, bà Hương yêu cầu đưa 50.000 USD thì bà Hương sẽ trao trả 2 cháu bé ở một địa điểm tại tỉnh Bình Dương.

Sự việc đã được gia đình trình báo với Công an Q.11. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an Q.11 đã báo cáo Công an với Công an TP. Dưới sự chỉ đạo của thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP, lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc.

Một cán bộ PC45 kể lại, lúc bắt giữ bà Hương, nghi phạm đã tháo tất cả sim trong điện thoại ra vứt nhằm phi tang chứng cứ. Sau khi vụ bắt cóc xảy ra, bà Hương có đến nhà ông Hoàng. Tại đây, bà tỏ ra lo lắng, khóc lóc khi hay tin 2 bé mất tích.

Hiện công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt cóc chiếm đoạt tài sản để tiến hành điều tra làm rõ.