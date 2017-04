Nữ tiếp viên trưởng bắt trộm trên máy bay

Tại phiên tòa xét xử tên trộm người Trung Quốc trộm tiền của hành khách trên máy bay, chị Nguyễn Thị Thu Hường, tiếp viên trưởng chuyến bay số hiệu 170 của Vietnam Airlines bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 17/11/2016 kể lại:

Hôm đó, chị đang làm việc ở khu vực dãy ghế hạng thương gia thì một hành khách từ dưới đi lên ghé tai chị nói muốn trình bày một việc. Hành khách kéo chị về phía bếp rồi chỉ, anh nhìn thấy một vị khách có biểu hiện nghi vấn trộm tài sản của người khác trên chuyến bay.

Nhận dạng kẻ tình nghi, để đảm bảo an toàn bay, chị Hường cố tỏ ra bình thường, trong khi không rời mắt khỏi tên trộm.

Sau khi thông báo được truyền đến các tiếp viên khác, mọi người nhận được "lệnh" của tiếp viên trưởng, tìm mọi cách không để kẻ tình nghi đi vào nhà vệ sinh. Vì như vậy tên trộm sẽ dễ bề tẩu tán tài sản trộm được.

Trộm tiền của hành khách trên máy bay, người đàn ông này đã phải nhận mức án 2 năm tù.

Tiếp viên phải "canh" kẻ tình nghi. Mỗi lần anh ta có ý định vào nhà vệ sinh, tiếp viên hàng không sẽ kiếm cớ như: đang dọn dẹp, đang bổ sung đồ... để tên trộm không thể vào bên trong.

Vừa giữ chân tên trộm, chị Hường vừa cố gắng tìm chủ nhân của chiếc vali bị trộm lấy cắp tài sản bên trong.

Cho đến khi máy bay hạ cánh, chị Hường theo dõi hành khách lấy đồ để biết chủ nhân chiếc va li bị trộm tiền. Chị đã đề nghị người này kiểm tra tài sản, sau khi xem xong anh này cười: "Không mất gì cả".

Thêm một lần nữa chị Hường yêu cầu khách kiểm tra lại. Lúc này vị khách mới phát hiện số tiền hơn 100 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Ngay lúc này, tên trộm người Trung Quốc cũng đi ra cửa máy bay. Chị Hường đã tìm cách ngăn anh ta lại. Biết bị phát hiện, tên trộm rút số tiền vừa ăn trộm từ trong túi quần, vứt ra sàn máy bay và nói: "Của mày"...

Có mặt tại phiên tòa xử tên trộm sau chuyến bay dài từ Đức về Việt Nam, dù còn nhiều mệt mỏi, tiếp viên trưởng Nguyễn Thị Thu Hường đã trình bày sự việc trên và rất mong tên trộm bị xét xử nghiêm để răn đe.

Theo lời chị Hường, thời gian gần đây, trên các chuyến bay của Vietnam Airlines xuất hiện nhiều hành khách trộm đồ.

Thủ đoạn của những tên trộm này được nữ tiếp viên trưởng chỉ ra: Thường không để hành lý ở chỗ họ ngồi mà để ở chỗ khác (thường là ở gần hàng ghế hạng thương gia), rồi mượn cớ lấy đồ, lợi dụng lúc mọi người không để ý, tên trộm sẽ thó đồ của hành khách trên máy bay.

Lời nhắn nhủ của tiếp viên trưởng

Theo chị Hường, lý do để những tên trộm hay để túi gần hàng ghế hạng thương gia là vì, những khách ở hạng này hay mang theo nhiều tiền để trong vali.

Hình mang tính minh họa.

Những tên kẻ trộm cũng thường hay chọn những chuyến bay vào tối muộn hoặc sáng sớm, khi hành khách lên máy bay thường hay buồn ngủ để dễ bề "tác nghiệp".

Dù trộm rất tinh vi, nhưng chị Hường và đồng nghiệp không khó khăn để nhận ra chúng. Khi phát hiện kẻ tình nghi, mỗi lần chúng đứng lên lấy đồ, tiếp viên hàng không sẽ lịch sự đến gần hỏi xem kẻ tình nghi có muốn được giúp đỡ gì không.

"Như vậy để họ biết là họ đã bị để ý, sẽ từ bỏ ý định trộm cắp", lời chị Hường.

Ngay cả khi phát hiện ra tên trộm, chị và đồng nghiệp sẽ vẫn tỏ ra bình tĩnh để đảm bảo an toàn chuyến bay và bí mật báo với an ninh mặt đất, nơi máy bay hạ cánh. Chỉ khi máy bay hạ cánh, chị và đồng nghiệp mới giữ lại tên trộm, chờ an ninh đến giải quyết.

"Tôi muốn cảnh báo với hành khách nên để đồ ở gần chỗ mình ngồi để tiện quan sát. Tài sản nên để trong túi và có khóa cẩn thận...", nữ tiếp viên trưởng nhắn nhủ.

