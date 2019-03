Nữ sinh dưới 16 tuổi bị bạn trai rủ qua đêm sau khi ngỏ lời yêu trên Facebook

Ảnh minh họa

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuyến (SN 1999, trú xã Hưng Xuân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh tiếp nhận tin báo của 2 gia đình về việc N.T.S (SN 2003) và N.M.H (SN 2003) bị mất tích từ ngày 5/3 đến nay không thấy tung tích.

Ngay sau khi tiếp nhận các nguồn tin trên, Lãnh đạo Công an TP Vinh đã nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự vào cuộc xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng lập tức bắt giữ đối tượng Tuyến.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Tuyến quanh co rằng không quen biết và không liên quan gì đến việc 2 cháu S. và H. bị mất tích. Nhưng trước nhiều chứng cứ xác thực, cuối cùng Tuyến đã buộc phải cúi đầu nhận tội.

Tuyến khai sau một thời gian làm quen với S. qua mạng xã hội facebook, ngày 25/12/2018, Tuyến đã tỏ tình yêu đương với S. Đến đêm 5/3, Tuyến đã rủ rê người yêu qua đêm.

Sau đó S. đã rủ thêm bạn H. đi chung. Cả 3 đến nhà nghỉ tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thuê phòng. Tại đây, Tuyến đã có hành vi giao cấu với cháu S..

Từ lời khai của Tuyến, các trinh sát đã xác minh và tìm thấy 2 cháu S. và H.

