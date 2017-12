Nữ sinh ĐH chết trong tư thế treo cổ: Gia đình đưa ra nhiều nghi vấn

"Xóm bầu cải” ở phường Đông Thuận (TX Bình Minh, Vĩnh Long) hôm nay buồn khác thường. Những bước chân lặng lẽ vào viếng em Nguyễn Thị Thu Ngân (20 tuổi) sinh viên năm 3 khoa Luật.

Đám tang của nữ sinh Ngân

Ngân được người dân phát hiện chết trong tư thế treo cổ ở khóm 6 (phường 5, TP Vĩnh Long) vào ngày hôm trước. Hiện trường vụ việc cách nhà trọ, trường học và nhà riêng của nữ sinh này hàng chục km.

“Con bé nó hiền và học giỏi lắm. Đi học về chỉ ở nhà phụ giúp mẹ, vậy mà không ngờ nó đi sớm vậy. Cả xóm này không biết chuyện gì xảy ra với con bé nữa…”, một người hàng xóm của Ngân nói.

Ông Nguyễn Văn Rếp (cha Ngân) cho biết, Ngân là con duy nhất, hiền và học rất giỏi. Sau khi tốt nghiệp 12, Ngân thi đậu vào khoa Luật (Trường ĐH Cần Thơ). Đến nay Ngân đã là sinh viên năm thứ 3.

"Trước đây, mỗi ngày tôi đưa con gái sang Cần Thơ học, chiều lại rước về. Nhưng sau đó, Ngân thuê nhà trọ ở với bạn. Khi nào rảnh là chạy về thăm nhà”, ông Rếp nói.

Đám tang của nữ sinh Ngân

Người cha kể thêm, ngày 22/12, ông và vợ qua Cần Thơ thăm con. Lúc này, Ngân nói ngày 24/12, thi xong Anh văn sẽ về nhà.

“Đúng ngày 24/12, vợ tôi lại sang thăm con 1 lần nữa. Lúc đó, Ngân vẫn sinh hoạt bình thường. Sau đó, vợ tôi về nhà trước. Sáng hôm sau, bão số 16 dự báo sẽ đổ bộ vào nên tôi gọi điện thoại kêu Ngân về thì không được.

Tôi tức tốc chạy sang Cần Thơ tìm con nhưng cũng không gặp. Tôi đội mưa đi hỏi từng bạn bè của Ngân, chạy vào trường học hỏi cũng không ai biết con bé ở đâu nên đến công an trình báo”, ông Rếp kể và nói, hai bạn cùng phòng trọ cũng không biết Ngân đi đâu.

Hiện trường nơi phát hiện nữ sinh chết trong tư thế treo cổ

Sáng qua, khi tôi cầm đơn qua Cần Thơ trình báo về việc con gái mất tích thì nhận được điện thoại của Công an Vĩnh Long báo con gái tôi treo cổ chết trên TP Vĩnh Long.

Nhiều nghi vấn

Khi tôi chạy xe lên đến TP Vĩnh Long thì công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xong”, người cha buồn bã kể thêm. Ông Rếp đặt nhiều nghi vấn liên quan đến cái chết của con gái mình.

“Tại sao con tôi treo cổ tử tự chết mà trước đó vẫn đi thi Anh văn? Con bé treo cổ chết thì cầm xe máy làm gì, trong khi nó có tiền mà? Nếu nó muốn chết thì thực hiện ở Cần Thơ hay TX Bình Minh, cớ sao lại chạy mấy chục km lên TP Vĩnh Long, trong khi từ trước đến nay nó chưa bao giờ lên TP Vĩnh Long”, ông Rết đặt nghi vấn và mong cơ quan Công an làm rõ các nghi vấn liên quan đến cái chết của con gái ông.

Người đàn ông này cũng nói thêm, trước đây Ngân từng có bệnh suy nhược thần kinh nhưng đã chữa trị hết.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó GĐ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ.

“Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu nhận định nữ sinh này chết do nghẹt thở. Nhận định ban đầu có thể do treo cổ tự sát. Còn nguyên nhân dẫn đến nữ sinh này tự sát thì cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ”, Đại tá Phạm Văn Ngân nói.

