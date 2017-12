Nữ sinh cấp 3 dùng dao đâm bạn trọng thương ngay tại trường

Ngày 28/12, Cơ quan chức năng TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) xác nhận 1 nữ sinh của Trường THPT Trần Quốc Toản (phường 11, TP Cao Lãnh) bị bạn dùng dao đâm gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 10h ngày 27/2, nữ sinh My (tên đã đổi, 16 tuổi) học sinh lớp 11 Trường THPT Trần Quốc Toản đã đánh nhau với em Diễm (tên đã đổi, 16 tuổi, học cùng trường) tại trường.

Trong lúc đánh nhau, My dùng dao thủ sẵn trong người đâm Diễm 3 nhát vào cổ, vai và lưng. Trong đó vết đâm vào lưng khá nặng.

Diễm được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp cấp cứu. Sau đó nữ sinh này được chuyển lên bệnh viện tuyến trên tiếp tục điều trị. Được biết, Diễm bị tràn khí màng phổi.

Nhận tin báo, Công an phường 11 (TP Cao Lãnh) đã lấy lời khai của My. Nữ sinh lớp 11 này thừa nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân.

