Nữ quái 17 tuổi cầm đầu băng cướp taxi trong đêm

Lúc 15h ngày 17/11, tại địa bàn TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bắt được nghi phạm thứ 4 trong nhóm cướp xe taxi vừa xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, 5 nghi phạm đón xe taxi của hãng Vinasun tại quận 2, TP.HCM đi về huyện Nhơn Trạch dùng hung khí tấn công tài xế, cướp tài sản.

Đón nhầm cướp

Khoảng 0h30 ngày 17/11, anh Tô Ngọc Dũng (39 tuổi, ngụ ấp Giồng Ông Đông, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; là tài xế taxi của hãng Vinasun) đang chờ đón khách ở khu vực phường Cát Lái, quận 2 thì có 5 người đến yêu cầu chở về huyện Nhơn Trạch.

Sau 1 giờ lái xe, anh Dũng chạy đến Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 thì cô gái ngồi kế bên bảo anh chạy về Khu nhà ở xã hội (thuộc ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) để tìm bạn. Khi đến đoạn đường vắng, cỏ cây mọc um tùm thì cô gái ngồi ghế bên cạnh thỏ thẻ xin dừng xe đi vệ sinh.

Thư và Quân bị bắt.

Khi cả 5 người khách cùng anh Dũng xuống xe, lợi dụng lúc tài xế mất cảnh giác, bất ngờ một thanh niên dùng tuýp sắt tấn công phía sau khiến anh Dũng gục xuống đất. Trong lúc bọn cướp lấy tài sản thì anh Dũng tri hô “cướp, cướp” nên hai người chạy bộ tẩu thoát, 3 tên còn lại nhảy lên xe taxi lái bỏ chạy về hướng xã Phước Thiền.

Nhận được tin báo, Công an xã Hiệp Phước đã phối hợp với Tổ chuyển hóa địa bàn đang trên đường tuần tra đã phát hiện truy đuổi theo chiếc taxi.

Khi đến đường ĐT769 (thuộc ấp Chợ, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), bọn cướp không làm chủ tốc độ, tông vào lề đường khiến xe bị lật chỏng vó. Tưởng là vụ tai nạn giao thông đơn thuần, người dân địa phương ra đưa cả 3 nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Long Thành cấp cứu.

Sợ bị lộ, họ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện bằng một chiếc taxi khác để lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai điều trị. Tại đây, khi đang được bác sĩ chăm sóc thì cũng là lúc công an xuất hiện bắt giữ vào rạng sáng cùng ngày.

Hoài bị bắt

Ba lần chọn hãng Vinasun

Các nghi phạm khai tên: Dương Hoàng Quân (16 tuổi), Trần Dư Hoài (17 tuổi), Phạm Thị Thúy Vi (17 tuổi), Phạm Thị Anh Thư (18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) và Nguyễn Văn Hưng (16 tuổi, chưa rõ địa chỉ), tất cả đều thuê phòng trọ sống chung tại quận Tân Bình, TP.HCM. Do cần tiền tiêu xài, Vi đã bàn bạc cùng nhau đi cướp tài sản của tài xế xe taxi.

Để thực hiện phi vụ, họ lận lưng 2 cây tuýp sắt rồi đón một xe taxi của hãng Vinasun đi từ quận Tân Bình để về Vũng Tàu. Khi đến Phà Cát Lái thì xe taxi bị chết máy, không đi được nữa nên nhóm này tiếp tục đón xe khác, cũng của hãng Vinasun do anh Tô Ngọc Dũng điều khiển.

Khi đến KCN Nhơn Trạch 2 thì cả nhóm hành động. Trong lúc cả bọn định xông đến cướp tài sản thì nghe tiếng tri hô thất thanh của nạn nhân nên hoảng sợ, Hoài và Hưng bỏ chạy bộ tẩu thoát. Lúc này, Quân biết lái xe nên nhảy lên taxi điều khiển chở theo Thư và Vi tẩu thoát về xã Phước Thiền.

Trên đường bỏ chạy, họ bị lực lượng công an phát hiện, Quân quyết định tăng ga cắt đuôi nên phóng bạt mạng trên đường. Do đêm khuya, lực lượng công an tuần tra sử dụng xe máy đã đuổi theo không kịp.

Khi đã cắt được lực lượng truy đuổi khoảng 3 km, Quân không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe leo lên lề rồi lật ngửa và được người dân ra đưa cả ba vào Bệnh viện đa khoa Long Thành cấp cứu.

Chiếc taxi bị cướp lấy tẩu thoát nhưng gặp nạn lật chỏng vó

Tại đây các nghi phạm không khai báo tên tuổi với bác sĩ, sau đó đã lét lút ra ngoài đón một chiếc taxi của hãng Vinasun lên Bệnh viện Đồng Nai để bác sĩ băng vết thương thì bị bắt giữ. Quân và Thư không bị thương, Thúy Vi bị thương nhẹ.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 15h chiều cùng ngày, Công an huyện Nhơn Trạch đã bắt được Hoài khi đang lẩn trốn tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng Hưng đang bỏ trốn, công an tiếp tục truy bắt.

Một cán bộ điều tra cho biết cầm đầu băng cướp này là cô gái Phạm Thị Thúy Vi. Ngay từ đầu Vi đã chủ động kêu gọi các đối tượng cùng đi cướp tài sản của tài xế taxi, kịch bản cướp do Vi đưa ra. Anh tài xế chở chúng từ Tân Bình về đến phà Cát Lái bị hỏng xe là may mắn, anh này đã thoát nạn.

Riêng anh Tô Ngọc Dũng đã tri hô kịp thời, bọn cướp chưa lấy được gì nhưng hoảng sợ bỏ chạy. Điều bất ngờ trong vụ án này là cả 3 lần đón xe, xe bị hỏng, xe bị cướp và xe chở lên Bệnh viện Đồng Nai cấp cứu bọn cướp đều chọn hãng Vinasun.

Theo Minh Thăng

Công An TPHCM