Nữ nhân viên ngân hàng "vỡ nợ" gần 200 tỷ: Một chủ nợ trình báo cho vay gần 13 tỷ

Ngày 4/7, báo Pháp luật TP.HCM thông tin Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo phòng CSHS Công an tỉnh thụ lý điều tra vụ vỡ nợ hơn 100 tỉ đồng xảy ra trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Trước đó, một người đàn ông tên T. (ngụ xã Diên Phú, TP. Pleiku) đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai trình báo về việc cho bà Lê Thị Thương (SN 1988, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku, nhân viên hợp đồng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai) vay 12,7 tỉ đồng nhưng không trả.

Trên cơ sở trình báo của ông T., cơ quan CSĐT đã có căn cứ để vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ thông tin có hay không việc bà Thương có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những ngày qua, một số người đã đến nhà bà Thương để đòi nợ nhưng không gặp. Ảnh HN

Theo thông tin ban đầu trên báo Người lao động, có 8 cá nhân cho Thương vay với số tiền khoảng 178 tỉ đồng, trong đó người cho bà Thương vay nhiều tiền nhất là bà C.N.D.H (trú phường Phù Đổng, TP Pleiku, nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP Pleiku) với số tiền lên tới 133.6 tỉ đồng.

PV liên lạc với bà D.H, thì bà này chối, cho rằng không có chuyện cho bà Thương vay mượn. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Nguyễn Xuân Ngữ, Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai với báo Pháp luật TP.HCM, đơn vị đã làm việc và bà H. thừa nhận có dùng số tiền của gia đình để cho bà Thương mượn nhưng không nói rõ số tiền bao nhiêu.

Một chủ nợ khác - bà C.T.H. kể trên báo Công an nhân dân rằng bà có cho bà Thương vay ngắn hạn gần 3 tỷ đồng, lãi suất do 2 bên tự thỏa thuận theo từng thời điểm. Khi vay, bà Thương nói dùng để đáo hạn ngân hàng và sẽ trả lại tiền trong thời gian ngắn. Lãi suất bà Thương trả cao hơn so với ngân hàng và thời gian đầu, bà Thương trả tiền cho bà C.T.H rất đúng hẹn nên nhiều người đã tin tưởng, đưa cho bà Thương số tiền lớn.

Cũng theo báo Người lao động, nhiều chủ nợ cho bà Thương vay tiền từ chối khi PV liên hệ, bởi họ vẫn hy vọng bà Thương sẽ trả được nợ. Những người này cũng chưa đến công an trình báo.

Ngày 28/6, bà Thương đến Công an phường Hoa Lư, TP Pleiku trình báo về việc đang vay của một số cá nhân với số tiền khoảng 200 tỷ đồng nhưng không có khả năng chi trả và đề nghị chính quyền địa phương, lực lượng chức năng bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình. Ông Trần Văn Chương- Giám đốc Chi nhánh BIDV Gia Lai, xác nhận: Lê Thị Thương là nhân viên thời vụ khoán gọn, còn chồng của Thương là nhân viên kỹ thuật tại chi nhánh. Ông Chương khẳng định: "Việc vay mượn của Thương là công việc làm ăn cá nhân bên ngoài. Đến nay, chi nhánh chưa phát hiện có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chi nhánh".

Theo Nhịp sống Việt

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật