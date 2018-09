Nữ hộ lý bệnh viện ở Quảng Ninh bị chồng bạo hành dã man

Những ngày qua, người dân TP. Hạ Long (Quảng Ninh) bàn tán xôn xao việc chị N.T.H (SN 1984), hiện đang làm hộ lý tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, bị chồng là Dương Văn T. (SN 1982), trú tại khu 7, phường Việt Hưng bạo hành nhiều lần khiến nạn nhân nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (17/9), ông Giang Quốc Duy – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cho biết: “Chị H. hiện đang làm hộ lý tại bệnh viện chúng tôi, ít ngày trước chị bị chồng bạo hành là có thật. Sau khi, chị H. được cơ quan công an và người thân giải cứu đã đưa vào bệnh viện cấp cứu, điều trị”.

Mặt và mắt chị H. bị sưng tím sau khi bị chồng bạo hành

Theo người nhà nạn nhân, trưa 12/9 anh T. đến cơ quan chị H. Tại đây, anh muốn gặp vợ để nói chuyện riêng. Thấy vậy, chị H. lên xe để chồng chở đi và anh T. đèo vợ đến khu đồi vắng thuộc phường Việt Hưng rồi dừng lại. Sau đó, T. rút dao ra chửi bới, đe dọa vợ.

Khi xuống xe, T. đã đánh vào mặt, đầu chị H., cầm dao cắt tóc, cắt vào vùng dưới đầu gối, cẳng chân của vợ khiến nạn nhân bị thương nặng. Hành hung vợ xong, T. đưa chị H. về nhà và gọi điện cho gia đình nhà vợ đến làm việc.

Lúc người thân nạn nhân tới nơi, T. vẫn đánh chị H. Trước tình thế nguy hiểm, người thân chị H. gọi điện cho Công an phường Việt Hưng nhờ can thiệp. Tuy nhiên, khi công an phường có mặt, T. vẫn tiếp tục chửi bới, đe dọa, đòi đánh vợ và buộc Công an phường gọi thêm lực lượng đến giải cứu chị H. Đồng thời đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cấp cứu, điều trị.

Tại đây, chị H. được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương nặng vùng đầu, mặt. Riêng phần dưới đầu gối, cẳng chân bị cắt sâu. Hiện tại, hiện sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định, tuy nhiên tinh thần vẫn rất hoảng loạn.

Vết cắt ở đầu gối chị H.

Cũng theo người nhà nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên, do T. ghen tuông vô cớ nên thường xuyên đánh đập chị H., nhưng vì thương con nên chị H. nhẫn nhịn cho qua. Thậm chí, cách đây khoảng 2 tháng, nạn nhân bị chồng đánh đập nên phải về nhà chị gái ở tạm.

Ông Ngô Văn Ích – Chủ tịch UBND phường Việt Hưng cho biết: “Sự việc anh T. hành hung vợ là có thật và hiện nay vụ việc đang được Công an TP. Hạ Long thụ lý, giải quyết”.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Việt Hưng và TP. Hạ Long vào cuộc tiến hành điều tra, xác minh. Đồng thời, triệu tập T. lấy lời khai và đến Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, nơi chị H. điều trị làm việc. Được biết, cách đây khoảng 8 năm, chị H. được nhận vào công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy và nạn nhân đã có 2 con nhỏ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra giải quyết.

