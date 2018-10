Nữ giáo viên bị truy tố tội giết người vì cho con uống thuốc diệt cỏ

VKSND tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất cáo trạng chuyển sang TAND cùng cấp truy tố Trần Thị Mỹ Thảo (29 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Tân Hồng) về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là bé gái 3 tuổi, con ruột của nữ giáo viên này.

Năm 2014, Thảo kết hôn với thanh niên ngụ cùng xã. Hàng ngày, Thảo dạy học ở trường cấp 2, cách nhà vài km. Người chồng do không có nghề nghiệp ổn định nên thường nhậu nhẹt, đi chơi cùng bạn bè.

Một năm sau, Thảo sinh con nhưng bé gái bị mù bẩm sinh. Vợ chồng nữ giáo viên thường xảy ra cự cãi. Người vợ cho rằng chồng không phụ giúp, lo lắng cho gia đình.

Ngày 23/1, người chồng chủ động nộp đơn ra TAND huyện Tân Hồng ly hôn vợ, rồi bỏ về sống tại nhà cha mẹ ruột cách đó khoảng 100 m. Thảo biết chuyện, sinh buồn chán.

Chiều hai ngày sau, Thảo chở con gái đến thị trấn Sa Rài hỏi mua 2 chai thuốc diệt cỏ, với giá 240.000 đồng và nói dối chủ cửa hàng là mua cho chồng xịt cỏ.

Tối hôm đó, Thảo soạn văn bản ủy quyền cho chị gái giải quyết vấn đề về tài sản khi ly hôn với chồng. Sau khi cầm chai thuốc diệt cỏ uống, nữ giáo viên chợt nghĩ khi mình chết, con gái sẽ không có người chăm sóc.

Thảo rót thuốc diệt cỏ ra ly, dụ con gái rằng uống xong thì hai mẹ con cùng đi ngủ. Bé gái uống được một ít thì không uống nữa. Thảo lấy bút, viết vào tờ giấy gửi cho chồng với nội dung, sau khi hai mẹ con chết thì đưa thi thể đến chùa hỏa táng.

Viết xong, Thảo đưa con vào phòng ngủ. Đêm đó, hai mẹ con cùng có biểu hiện nôn ói do uống thuốc diệt cỏ, rồi ngủ thiếp đi. 6h sáng hôm sau, nữ giáo viên thức dậy thấy con gái tím môi và chưa chết nên hoảng hồn.

Thảo gọi điện thoại cho em trai và chị gái đến cứu hai người. Gia đình đưa cả hai đến bệnh viện huyện cấp cứu và sau đó chuyển lên TP.HCM điều trị.

Nữ giáo viên và con gái may mắn sống sót, qua cơn nguy kịch. Kết quả xét nghiệm, bé gái ngộ độc do uống thuốc diệt cỏ. Buổi sáng xảy ra sự việc, cha chồng nữ giáo viên hay tin đã đến công an xã tố giác.

Sau đó, người chồng có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ. Theo VKSND Đồng Tháp, Thảo đã dụ dỗ nhằm tước đoạt mạng sống của con gái, nhưng được các cơ sở y tế tích cực cứu chữa kịp thời.

Thảo bị truy tố tội Giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

