Nữ giám đốc ở miền Tây bán khống 150 tỷ tiền hoá đơn

Ngày 19/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thị Bích Vân (45 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều) và Đặng Thị Ngọc Bích (46 tuổi, ngụ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra cùng về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Vân bị bắt tạm giam để điều tra, còn Bích bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo cơ quan điều tra, Vân là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Tâm Vân Petro (gọi tắt là Công ty Tâm Vân Petro, có trụ sở quận Ninh Kiều) được thành lập vào năm 2011.

Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh, chuyên kinh doanh xăng dầu, khai thác cát, vận tải đường bộ - thủy; buôn bán máy móc, thiết bị, xây dựng.

Vân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Ảnh C.A.

Theo cảnh sát, trong thời gian kinh doanh, công ty do Vân làm giám đốc đã sử dụng 84 hóa đơn khống của 6 doanh nghiệp có đăng ký giấy phép nhưng không hoạt động (doanh nghiệp ma), với doanh số gần 120 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng gần 12 tỷ đồng.

Qua điều tra, cảnh sát xác định, công ty do Vân làm giám đốc còn bán hơn 500 hóa đơn khống không hàng hóa cho 12 doanh nghiệp với tổng giá trị hàng hóa gần 30 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, Vân từng có một tiền án về tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Còn Bích bị cáo buộc đã giới thiệu nhiều doanh nghiệp đến mua hóa đơn của công ty do Vân làm giám đốc.

Theo Zing.vn