Nữ giám đốc giết người tình trẻ lĩnh 20 năm tù

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, khoảng 20 giờ ngày 4/8/2019, anh Lê Thế Vinh - thời điểm này đang là cán bộ công tác tại TAND huyện Hoằng Hóa - chở Hà đi chơi quanh TP Thanh Hóa bằng xe ô tô (xe ô tô mượn của chị gái Hà).

Cả hai trò truyện trên xe, giữa Hà và anh Vinh xảy ra mẫu thuẫn, cãi vã nhau trên xe. Khi đi đến trước số nhà 31 phố Lê Vãn (thuộc Phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) thì anh Vinh dừng xe và cả hai tiếp tục cãi vã nhau.

Bất ngờ, Hà lấy một con dao gọt hoa quả có sẵn trên xe ô tô (con dao để ở khoảng giữa ghế lái và ghế phụ), bất ngờ đâm liên tiếp vào người anh Vinh cho đến khi nạn nhân gục hẳn mới thôi.

Sau khi đâm chết người tình Hà đến cơ quan công an thú nhận hành vi phạm tội của mình

Sau khi gây án, Hà đã gọi điện cho một người bạn đến giúp và cùng nhau đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Hợp Lực (TP Thanh Hóa) để cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Vinh đã tử vong. Hà đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 25/8, bị cáo Đỗ Thu Hà nhiều lần khai nhận trước tòa rằng mình đâm chết anh Lê Thế Vinh là do tinh thần hoảng loạn và bị người tình có hành động sàm sỡ.

Theo bị cáo Hà khi đến trước số nhà 31 phố Lê Vãn thì bị cáo yêu cầu anh Vinh dừng xe, không tiếp tục đi chơi nữa. Khi anh Vinh vừa dừng xe, bị cáo có nhoài người để mở cửa định ra ngoài thì anh Vinh bất ngờ kéo lại, bóp cổ rồi vòng tay ôm qua ngực bị cáo rất chặt. Trong lúc giằng co, bị cáo vớ được con dao, rồi đâm liên tiếp vào người anh Vinh. Tất cả 5 nhát. Mục đích là tự vệ thoát thân chứ không có mục đích giết anh Vinh.

Luật sư đại diện cho bị cáo Đỗ Thu Hà đã đưa ra nhiều lập luận, quan điểm cho rằng VKSND tỉnh Thanh Hóa truy tố bị cáo Hà theo Khoản 1, Điều 123, Bộ Luật Hình sự năm 2015 "Giết người có tính chất côn đồ" là không chưa hợp lý, không đúng bản chất sự việc. Vị luật sư đề nghị HĐXX xem xét xử bị cáo Hà theo Khoản 2, Điều 123.

Người đại diện cho quyền lợi hợp pháp của bị hại cho rằng bị cáo không thành khẩn khai báo, quanh có chối tội. Lúc thì bị cáo khai do mâu thuẫn tình cảm, lúc thì khai do bị bóp cổ, lúc thì khai do tức giận... nên mới kháng cự để thoát thân. Thế nhưng bị cáo đâm 5 nhát vào những phần trọng yếu của cơ thể anh Vinh, chỉ tới khi nạn nhân bất tĩnh nhân sự mới dừng lại. Các cơ quan tố tụng truy tố bị cáo Hà theo điều khoản trên là hợp lý, đúng tính chất, mức độ vụ việc.



HĐXX tuyên án bị cáo Đỗ Thị Hà 20 năm tù

Sau khi xem xét toàn diện, khách quan vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thu Hà 20 năm tù giam về tội giết người có tính chất côn đồ, theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự. Về dân sự, bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 206 triệu đồng (đã bồi thường 100 triệu, còn hơn 106 triệu đồng).

